Perché un gioco debba copiare il trailer di un altro va al di là delle nostre capacità di comprensione

C’è un videogioco mobile che sta spopolando e sta ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico, con recensioni entusiaste da parte degli appassionati: stiamo parlando di Doula Continent: Soul Master Duel.

Il gioco, che entra in un macro-universo che include anche altre opere, oltre a narrazioni cross-mediali come film di animazione e romanzi, è dedicato soprattutto al mercato cinese ed è firmato da 37 Interactive. In quest’ultimo, accessibile come free-to-play, avete la possibilità di vivere un’avventura stile RPG, con scenari epici e creature fantasy di ogni sorta ad affrontarvi.

Doula Continent: Soul Master Duel ha un trailer che richiama palesemente Fina Fantasy XIV

C’è però l’analista ed esperto di mercato orientale Daniel Ahmad che ha notato una curiosità: per promuovere Doula Continent: Soul Master Duel, infatti, è stato realizzato un trailer che ricalca una parte di un trailer di Final Fantasy XIV: Shadowbringers.

Perché mai si possa decidere di promuovere un gioco montando un trailer che ricalca inquadrature, scene, effetti, gestualità e profondità di campo di quello di un altro titolo rimane per noi, francamente, un mistero. Non ci è dato nemmeno sapere se il trailer sia stato montato internamente o affidato in outsourcing, come a volte succede nelle software house.

La somiglianza, evidenziata dal video pubblicato da Ahmad e che trovate di seguito, è comunque a dir poco palese e include perfino i movimenti di camera e l’animazione usata per mostrare il nome del gioco al termine delle sequenze.

Potete vedere il video confronto di seguito e farvi voi stessi un’idea più precisa:

So anyway, here's the promotional video for Final Fantasy 14: Shadowbringers from Square Enix on the left and the promotional video for Doula Continent: Soul Master Duel from 37 Interactive on the right. pic.twitter.com/3UaGinYSle — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 2, 2021

Nel frattempo, il cammino di Final Fantasy XIV, che potrebbe aver “liberamente ispirato” il trailer in questione, continua indisturbato.

Protagonista di un arco di redenzione notevole, il gioco di ruolo online è oggi così apprezzato che il suo autore, Naoki Yoshida, è anche il producer alla guida dei lavori sull’attesissimo Final Fantasy XVI, del quale attendiamo di scoprire ulteriori dettagli.

Dopo il lancio del 2010 con l’originale FFXIV, A Realm Reborn ha visto il suo debutto nel 2013 e ha guadagnato via via l’apprezzamento di pubblico e critica, al punto che sono arrivate anche le espansioni maggiori Heavensward, Stormblood, Shadowbringers ed Endwalker.