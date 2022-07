Era una delle uscite più attese di questo mese di luglio e questa mattina è arrivata al traguardo: stiamo parlando di quella di Stray, il videogioco di avventura con protagonista un adorabile gatto senza nome che sta facendo strage di cuori – anche a prescindere dal gioco in sé, perché tutti amano i gatti e non potrebbe essere altrimenti.

Il nostro Domenico Musicò ha preso in analisi Stray nella video recensione che trovate a questo indirizzo, sottolineando la grande cura risposta dagli sviluppatori nella direzione artistica e nelle tematiche, mentre rimangono alcuni aspetti sicuramente da migliorare, nell’esplorazione e nella struttura dell’opera.

Il gioco da questa mattina è disponibile sia per l’acquisto che per essere scaricato senza ulteriori spese da PlayStation Plus – essendo incluso sia nel livello Extra che nel livello Premium (potete abbonarvi su Amazon). Per celebrarne il debutto, PlayStation Italia ha deciso di optare per un messaggio peculiare sui suoi canali social, dove leggiamo precisamente:

«qwertyuiopè+’0987654321dfghjklòàù,mnbvcxz\sdfghjklòàùmnbvcxz\sdfghjklòàèqwertyuiopòàmnbvcxz1234567890’ì+ùàòlkjhgfdsazxcvbnm+èpoiuytrewsasdfghjklò\».

Se non avete mai avuto un gatto, vi starete domandando cosa stia succedendo. Se lo avete avuto, probabilmente vi è capitato che vi finisse sulla tastiera, digitando qualcosa di molto simile a quello appena inviato da PlayStation Italia, che ha rincarato la dose con un ulteriore tweet a firma felina.

qwertyuiopè+'0987654321 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 19, 2022

mnbvcxzbhrehf3hfoeurtyoehvepihgp — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 19, 2022

Non è una sorpresa che PlayStation tenga in modo particolare a questo lancio, avendo voluto includere per la prima volta un gioco dal day-one nel suo nuovo PlayStation Plus.

Iniziativa divertente anche da parte di PlayStation Australia, che ha girato uno Short per il suo canale YouTube con protagonista uno splendido gatto rosso, pronto a partire all’avventura. Se siete gattari, potete vederlo a questo link.

Nei giorni scorsi Stray aveva visto anche un’altra curiosa iniziativa promozionale, con lo zaino per gatti realizzato in partnership con il gioco e immaginato per portare con voi a passeggio i vostri felini del cuore. Inutile dire che aveva suscitato subito grande attenzione.

Quella di Stray non è però l’unica uscita importante di un luglio caldo, in tutti i sensi: consultate la nostra pagina delle release per tutti gli appuntamenti, tra cui quello con As Dusk Falls, a sua volta disponibile da oggi e di cui trovate qui la recensione.