PlayStation Plus, disponibili da oggi 18 nuovi giochi gratis (con un regalo a sorpresa)

Da oggi tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere a 18 nuovi giochi gratis sul proprio catalogo, che includono sia una release al day one che tanti giochi molto attesi.

Le tier più elevate del servizio in abbonamento di casa Sony permettono infatti di accedere a una libreria di giochi in costante crescita, che si è arricchita da oggi con nuovi titoli molto importanti.

Sony ha però riservato una gradita sorpresa ai suoi abbonati: oltre a lanci particolarmente attesi come Final Fantasy VII Remake Intergrade e Stray, di cui vi abbiamo parlato dettagliatamente nella nostra recensione, la lista ha incluso anche un gioco precedentemente non annunciato.

Non si tratta però di uno dei 3 classici annunciati per errore e poi prontamente rimossi, ma è un titolo esclusivo PSP per gli iscritti a PlayStation Plus Premium.

Come segnalato da Push Square, la line-up ufficiale del mese di PlayStation Plus si è infatti aggiornata includendo Echoshift, un interessante puzzle game lanciato originariamente nel 2010 su PSP.

PlayStation Plus: tutti i nuovi giochi gratis di luglio

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i nuovi giochi gratis disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium a partire da oggi, tenendo conto anche del nuovo classico a sorpresa appena svelato:

Stray | PS4, PS5

| PS4, PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

| PS5 Marvel’s Avengers | PS4, PS5

| PS4, PS5 Assassin’s Creed Unity | PS4

| PS4 Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

| PS4 Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

| PS4 Saints Row IV: Re-Elected | PS4

| PS4 Saints Row: Gat out of Hell | PS4

| PS4 Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

| PS5 L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

| PS4 Jumanji: Il videogioco | PS4

| PS4 Paw Patrol on a Roll! | PS4

| PS4 ReadySet Heroes | PS4

| PS4 No Heroes Allowed! (PSP)

(PSP) LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

(PSP) Echoshift (PSP)

Ricordiamo naturalmente che i classici per PSP saranno disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti all’abbonamento Premium, mentre tutti gli altri titoli in catalogo saranno disponibili anche per tutti coloro sono iscritti a PlayStation Plus Extra.

Segnaliamo inoltre che Sony ha deciso di inaugurare le prove gratis per 7 giorni del servizio, ma attualmente questa opzione non è disponibile in Italia: l’augurio per i fan più curiosi è che possa naturalmente arrivare nel prossimo futuro.

In un nostro speciale dedicato vi abbiamo anche raccontato delle nostre perplessità dopo lunghe settimane di prova del nuovo PlayStation Plus, per il quale servirà tempo per capire cosa potrà offrire davvero.