Altro che God of War, la limited edition di Stray ha uno zaino per gatti

Stray è il videogioco estivo più atteso, perché unisce le cose che piacciono di più ai videogiocatori e al mondo di Internet: i gatti e il cyberpunk.

Non sarà la Night City di Cyberpunk 2077, che potete recuperare su Amazon, ma esplorare una città cyberpunk nei pelosi panni di un felino è qualcosa di molto particolare.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima recente, che vi consigliamo di recuperare prima dell’uscita del gioco.

Il quale riempirà la vostra estate videoludica, perché la data di uscita è davvero vicina in questo caso.

we've hinted at it. it's true. we're happy to share that limited edition Stray x Travel Cat merch for your feline companions is up for pre-order! https://t.co/DEu6lnhQTj pic.twitter.com/YmRQVEO0Pe — Annapurna Interactive (@A_i) July 14, 2022

Un gioco come Stray poteva non avere una limited edition? Ovviamente no, ed è stata annunciata di recente da Annapurna Interactive.

E non ce ne vogliano gli altri videogiochi e i loro splendidi pacconi pieni di statue e paccottiglia di vario tipo, ma questo è il gadget migliore di sempre.

La limited edition di Stray contiene infatti uno zaino per trasportare il vostro gatto, e un collare a spalla brandizzato con il logo del videogioco.

Questi prodotti sono stati realizzati in collaborazione con Travel Cat, azienda specializzata negli oggetti per il trasporto dei gatti, come il nome può far intendere.

Lo zaino, che potete già preordinare dal sito ufficiale, è ispirato all’estetica del gioco, con i colori neon e carbone in bella vista. Lo zaino può contenere un gatto che pesa fino a 12kg, ed ha una finestra ad oblò per consentire al vostro felino di non sentirsi intrappolato.

Per un gadget più sobrio c’è invece il collare ad imbracatura, una replica di quella indossata dal gatto protagonista del gioco. Il collare ha il pettorale regolabile e una tracolla con fibbie e velcro.

Lo zaino costa 200 dollari, mentre il collare 56 dollari, ed entrambi fanno impallidire anche edizioni imponenti come quella di God of War Ragnarok.

Alcune sono così belle che, anche a distanza di anni, vengono comprate ancora. A sorpresa, si tratta anche del Final Fantasy più odiato.