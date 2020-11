I peluche ufficiali di Snake e Otacon da Metal Gear Solid sono la cosa migliore del 2020

Tutti noi videogiocatori amiamo collezionare memorabilia dei nostri titoli preferiti. Di recente, i fan di Metal Gear stanno assistendo a un grande ritorno di fiamma per il merchandise dedicato alla saga di Konami, dopo i capi di abbigliamento – compresi orologi e stivali di cui vi abbiamo riferito pochi giorni fa.

Questa volta è invece la volta dei peluche ufficiali resi disponibili da FanGamer e realizzati su licenza del publisher giapponese, tutti dedicati a Solid Snake e Otacon, direttamente da Shadow Moses.

Ce la ricordiamo tutti questa scena!

Questi due peluche, alti 25 centimetri, sono posizionabili grazie allo scheletro rigido nascosto nel loro corpo morbido. Inoltre, hanno delle calamite nelle mani che gli consentono di sorreggere degli oggetti: nel caso di Snake è l’iconica Razione che consente di recuperare le energie, nel caso di Otacon si tratta della bottiglietta di ketchup che i giocatori dell’originale Metal Gear Solid ben conoscono.

I due personaggi richiamano proprio il look del gioco uscito originariamente nel 1998 e, come potete vedere voi stessi dalle foto, gli autori si sono divertiti a ricreare una famosa scena nel laboratorio dell’isola di Shadow Moses.

La coppia di peluche ha un prezzo di $48 (circa 40€ al cambio attuale), con il rivenditore che spedisce in tutto il mondo. Se siete curiosi (o volete portarveli a casa) potete trovarli a questo indirizzo.

In questi giorni hanno preso sempre più insistenza dei rumor che vorrebbero Bluepoint Games, ormai maestri in ambito di remake, essere all’opera proprio per il ritorno di Metal Gear Solid. Al momento, però, si tratta solo di voci di corridoio e Konami, detentrice dei diritti dell’opera, non si è pronunciata sull’argomento.

