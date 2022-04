PC Game Pass, Microsoft regala tre mesi gratis (solo ai nuovi membri)

Ottime notizie per i videogiocatori su PC che stavano pensando di concedersi un po’ di videogiochi nella serenità dei giorni di Pasqua. In queste ore, Microsoft ha annunciato una nuova iniziativa che vi permetterà di avere tre mesi gratis di PC Game Pass, l’abbonamento analogo a Xbox Game Pass ma dedicato al gaming su PC (lo trovate su Instant Gaming a prezzo ridotto).

Tutti coloro che hanno giocato ad Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empires IV sui loro PC, dal giorno di lancio al 28 febbraio 2022 scorsi, hanno diritto ai tre mesi gratis, ma a patto che non siano mai stati abbonati a Game Pass prima.

Come spiegato da Microsoft, che ha lanciato un portale ufficiale per permettervi subito di richiedere il vostro premio e che trovate a questo indirizzo:

«Grazie per aver giocato e sostenuto il successo dei nostri giochi per PC più recenti di Xbox Game Studios! Se hai giocato a Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empires IV sul PC dal giorno del lancio fino al 28 febbraio 2022, per dimostrarti la nostra riconoscenza ti offriamo un abbonamento PC Game Pass di prova valido per 3 mesi (solo per i nuovi membri)».

Anche il multiplayer gratis di Halo Infinite è valido per i tre mesi gratuiti di PC Game Pass

C’è una buona notizia anche per chi magari non ha comprato nessuno dei tre giochi in questione, ma ha giocato il multiplayer di Halo Infinite, che è disponibile gratuitamente: in questo caso, infatti, il multiplayer è altrettanto valido per l’offerta e potete di fatto ottenere i tre mesi gratuiti senza aver speso nemmeno un centesimo.

Di seguito, facciamo rapidamente il punto per tutti i nostri lettori che vogliono capire se abbiano o meno diritto ai tre mesi gratis.

Tre mesi gratis di PC Game Pass: chi può averli?

I requisiti sono i seguenti:

Aver giocato, su PC, a Forza Horizon 5, Halo Infinite (anche solo il multiplayer gratuito) o Age of Empires IV dal lancio al 28 febbraio;

Non essere stati mai abbonati prima al servizio. Questo include anche Xbox Game Pass, la versione console dell’abbonamento: se lo avete avuto attivo in passato, non avete diritto ai tre mesi gratis su PC.

Come riscattare i mesi gratis

Per riscattare i mesi gratis offerti da Microsoft:

Accedete al sito ufficiale dell’iniziativa a questo indirizzo Premete il tasto “Accedi” per fare login Se già loggati, premere il tasto “Verifica idoneità“ Seguire la procedura mostrata su schermo.

Fino a quando posso riscattare PC Game Pass gratis?

L’iniziativa, sottolinea Microsoft, rimarrà in essere fino al 30 aprile alle ore 12.59 PM PST, le nostre ore 21.59 italiane.

Trascorsa la data, non sarà più possibile riscattare il regalo.

Cosa succede quando termina il periodo di prova?

Come anticipato da Xbox, una volta esauriti i tre mesi di prova, la sottoscrizione viene convertita in abbonamento vero e proprio e dalla carta di credito fornita verranno prelevati mensilmente i soldi necessari per il rinnovo.

Se non siete interessati al rinnovo, potete disattivarlo in qualsiasi momento dalle impostazioni del vostro account a questo link (è necessario essere loggati).

I tre giochi chiave dell'iniziativa su PC

Xbox Game Pass in questi giorni è più che mai sulla cresta dell’onda grazie all’ampia libreria di videogiochi aggiunti nel mese di aprile, tra cui Control e Life is Strange: True Colors.

A tal proposito, vi ricordiamo anche che alcuni giochi – come Streets of Rage 4 – sono invece prossimi ad abbandonare il servizio, per cui vi raccomandiamo di giocarci entro la fine del mese.

Per tutti gli ulteriori dettagli su Game Pass, validi tanto per PC quanto per Xbox, vi raccomandiamo il nostro articolo dedicato al servizio in abbonamento.