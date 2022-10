Overwatch 2, Blizzard si scusa per il lancio disastroso e vi regala una skin leggendaria

Il lancio di Overwatch 2 non è andato assolutamente come previsto, come ormai i fan hanno avuto modo di apprendere sulla propria pelle: Blizzard è più che consapevole del malcontento generale ed è pronta ad assumersi le sue responsabilità, fidelizzando allo stesso tempo la community.

Oltre agli innumerevoli problemi ai server, resi ancora più gravi dallo spegnimento totale di quelli legati al primo Overwatch (trovate tanti gadget a tema su Amazon) sono infatti stati segnalati numerosi bug, alcuni dei quali hanno portato perfino alla disattivazione temporanea di due eroi.

Dopo che gli sviluppatori si sono già scusati con i propri fan, Blizzard ha deciso dunque di voler rimediare con alcuni nuovi regali gratis disponibili per tutti, che includeranno ben presto anche una nuova skin leggendaria.

Tutti i giocatori che effettueranno il login dal 25 ottobre riceveranno dunque in regalo la skin leggendaria «Cursed Captain Reaper», dedicata all’omonimo personaggio che, per celebrare Halloween, si trasformerà in un capitano pirata maledetto (via Game Rant).

Ma le sorprese non sono finite qui: gli sviluppatori hanno infatti annunciato che come ulteriori bonus gratuiti ci sarà anche uno charm equipaggiabile a forma di kit salute, oltre a offrire weekend con punti esperienza raddoppiati.

Il team di Overwatch 2 ha ammesso che si tratta di compensazioni per un lancio «travagliato», ammettendo che si tratta di un bonus disponibile per accontentare i fan mentre il team continua a lavorare a bugfix e alla stabilità dei server.

