Il nuovo gioco horror di Kojima è stato mostrato, e poi rimosso di nuovo

Lo scorso mese di giugno, è spuntato un rumor che riguarda il fantomatico, nuovo progetto di Hideo Kojima, un nuovo gioco horror chiamato Overdose.

Il papà di Death Stranding ancora non ha confermato né mentito la notizia, sebbene di recente se ne è parlato molto.

Difatti, il rilascio di alcuni poster misteriosi sembrano puntare al fatto che Kojima sia ormai in procinto di annunciare le sue novità in arrivo.

Ora, però, Insider-Gaming ha riportato la notizia secondo la quale Overdose si è mostrato nuovamente, ma in alcuni server Discord privati.

Tom Henderson ha infatti appreso che alcuni screen del gioco horror Overdose di Kojima hanno iniziato a circolare in diversi server Discord non meglio identificati.

Le fonti hanno fornito a Insider-Gaming le immagini, che mostrano l’attrice di Mama di Death Stranding (Margaret Qualley) con indosso un vestito blu.

All’inizio di quest’anno, tramite TryHardGuides, Henderson ha riportato che Kojima stava lavorando a un nuovo gioco horror. Dopo la segnalazione, Kojima Productions ha chiesto di rimuovere la notizia.

Gli screenshot sembrano provenire dallo stesso video di cui è stato riferito all’epoca, il che suggerisce che il filmato è ora nelle mani di più persone.

Non è chiaro se gli screen verranno pubblicati a breve, ma recentemente le immagini sono state postate su un server Discord privato utilizzato da sviluppatori non coinvolti nel progetto. Secondo le fonti, però, le immagini sono state prontamente cancellate dopo alcuni minuti.

Nel giugno 2022, Xbox e Kojima Productions hanno annunciato una nuova partnership che prevede lo sviluppo da parte di Kojima di un nuovo videogioco per Xbox come “nessuno ha mai sperimentato o visto prima sfruttando la potenza del cloud”. Non è chiaro se si tratti o no proprio di Overdose.

E poi ci sono le parole di Kojima stesso, il quale descrive il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.