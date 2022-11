Terzo e ultimo mistero per Kojima: il reveal del nuovo gioco è vicinissimo

Il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima – che molti pensano essere nientemeno che Death Stranding 2 – sembra essere ormai imminente.

Il poster “Where Am I” si è aggiornato proprio in queste ore per mostrare il volto dell’attrice Shiori Kutsuna, che si unisce quindi a Elle Fanning – già confermata pochi giorni fa – come parte del cast del prossimo lavoro di Kojima-san.

Al volto dell’attrice ha fatto seguito un altro poster che ha confermato la partecipazione di Kutsuna, sebbene a quanto pare è ora il turno del terzo e ultimo enigma.

Come riportato anche da The Gamer, è infatti ora il momento della domanda finale prima di riuscire a scoprire finalmente su cosa è al lavoro il buon Hideo.

Il nuovo poster, questa volta su sfondo nero e senza alcun volto oscurato, recita la nuova domanda: «how come?», ossia «come mai?».

Per quanto riguarda la possibile natura di questo gioco, ci sono alcune teorie in circolazione che stanno tenendo banco in queste ore: la più gettonata è che si tratti di Overdose, il presunto gioco horror di Kojima.

C’è anche da considerare il fatto che Kojima è stato avvistato con il regista di Nope, Jordan Peele, al Tokyo Game Show, e che questi poster utilizzino tutti lo stesso font usato per il film.

Poco sotto, l’ultimo tweet del papà di Metal Gear Solid, col terzo e misterioso poster.

WHO AM I ?→Elle

WHERE AM I ?→Shioli

HOW COME ?→???? pic.twitter.com/0P0zLP72BX — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2022

E poi ci sono le parole di Kojima stesso, che descrive il gioco in arrivo come “un nuovo medium“. In un’intervista al The Guardian, ha poi dichiarato: «Se avrà successo, cambierà le cose, non solo nell’industria dei videogiochi, ma anche in quella del cinema». Insomma, ci aspettano davvero grandi cose.

Gli indizi, però, rendono anche più probabile che questi poster facciano riferimento al chiacchierato seguito di Death Stranding. Il gioco, mai annunciato ufficialmente, venne tra le altre cose citato inavvertitamente da Norman Reedus, l’attore che ottenenne anche una risposta scherzosa ma di rimprovero da parte di Kojima stesso.