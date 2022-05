Outriders è stato un fallimento completo: il report finanziario è impietoso

È un periodo particolare per Square Enix, e in questo scenario l’ultimo report di Outriders arriva a gettare la proverbiale benzina sul fuoco.

Il looter shooter, che potete recuperare su Amazon, non è stato accolto in maniera troppo felice da critica e pubblico.

Già nella nostra recensione vi avevamo fatto notare che, nonostante Outriders sia uno shooter completo, alla fine non è stato abbastanza ambizioso da risultare interessante.

Non è servito neanche l’esordio anche tramite Xbox Game Pass per far conoscere il gioco, visto che gli utenti in contemporanea sono stati sempre pochi.

Forse è stato proprio l’esordio nel catalogo di Xbox Game Pass ad aver creato problemi al gioco, magari dal punto di vista finanziario?

Difficile da dirlo con certezza, ma il fatto di frammentare le vendite del gioco attraverso dei servizi in abbonamento può aver influito.

Come riporta PC Gamer, infatti, Outriders si è rivelato un completo fallimento dal punto di vista economico.

Il titolo è stato pubblicato nell’aprile del 2021, sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix. All’epoca c’era molto ottimismo da parte di publisher e sviluppatori, ma il gioco è scomparso per tanti mesi dalle scene.

Questo si riflette sull’ultimo report finanziario del gioco, che rivela come Outriders non abbia generato praticamente nessun guadagno:

«Il gruppo non ha ricevuto royalties dal publisher dal 31 dicembre 2021 […] I guadagni netti dalle vendite di Outriders sono stati insufficienti per recuperare i costi e le spese del publisher per sviluppare, distribuire e promuovere il titolo»

Questa dichiarazione, proveniente dalle analisi finanziare dell’ultimo anno, ci confermano la poca incisività di Outriders. Potremmo dire che molti hanno provato il gioco su Xbox Game Pass, ma pochi sono rimasti.

Il team di sviluppo è comunque impegnato a dare il meglio per il titolo. Giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato della nuova espansione del gioco che, a questo punto, chissà quanto durerà.

Il tutto in un contesto dove Square Enix ha perso molte delle sue IP. Anche Marvel’s Avengers fa parte di quelle che abbandonerà con l’ultima cessione.

Sapete chi, invece, non ha problemi di guadagni? Genshin Impact, che ha generato una cifra spaventosa dal lancio.