Ottobre è il mese di PlayStation 5, che probabilmente vincerà il 2022

PlayStation 5 sta andando avanti in un 2022 veramente sorprendente, in quanto a vendite, e le cose non sembrano fermarsi.

Nonostante la console sia difficile da reperire in maniera semplice, tanto che su Amazon è disponibile solo su invito, i numeri che registra sono importanti.

In Europa la console ha già raggiunto dei traguardi importanti, nonostante tutti i problemi di cui vi parliamo spesso.

PlayStation 5 si era già presa il mese di settembre, scalando la classifica delle vendite e aggiudicandosi il posto più alto del podio.

I dati relativi alle vendite di videogiochi e console ad ottobre sono ancora positivi per Sony perché, come riporta Wccftech, PlayStation 5 è ancora la vincitrice del mese.

Le vendite in dollari dell’hardware sono diminuite del 10% nel corso del mese di ottobre, rispetto ad un anno fa, per un totale di 424 milioni di dollari.

Nonostante ciò, si è verificata una crescita percentuale delle vendite a due cifre per entrambe le console, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series.

Come riporta NPD Group, è proprio la console Sony ad aver venduto più di tutte le altre nel corso di ottobre 2022, sia per quanto riguarda le unità vendute che per i dollari incassati.

La spesa per gli accessori in ottobre è invece diminuita dell’8% rispetto a un anno fa, con il DualSense in versione Midnight Black è stato l’accessorio più venduto del mese.

Inoltre, il mese di ottobre ha visto una crescita delle vendite digitali e degli abbonamenti per i giochi su console e PC, un trend ormai fisso nel settore e sempre in aumento.

PlayStation 5 sta andando benissimo, insomma, e probabilmente si candida ad essere la console regina del 2022. Soprattutto in Italia, che da sempre è stata terra di PlayStation.

Un trend, quello delle vendite, che la console ha avviato fin da subito non appena si è presentata sul mercato. Sono mesi, infatti, che la console è introvabile perché vendutissima.