Com’è Horizon Forbidden West su PS4? Tre video lo svelano

Horizon Forbidden West è senza ombra di dubbio uno dei titoli PlayStation più attesi di questo inizio 2022, in uscita sia su PS5 che su PS4 (e PS4 Pro).

Il primo capitolo su PlayStation 4 ha infatti lasciato il segno, dimostrando di essere uno dei titoli più belli da vedere di tutto il 2017.

E se durante i The Game Awards 2021 un nuovo e sorprendente filmato ha mostrato il gioco nella sua versione PlayStation 5, è ora il turno dei primi video gameplay relativi all’edizione old-gen.

Già i primi screenshot avevano dimostrato la qualità della versione PS4, ma a quanto pare questa serie di filmati metterà d’accordo un po’ tutti.

Via PlayStation Blog, Guerrila ha infatti rilasciato alcuni frammenti video dell’edizione PlayStation 4 Pro del gioco, oltre all’annuncio che il gioco è finalmente entrato in fase Gold.

Nelle clip è infatti possibile ammirare la nuova avventura di Aloy su PS4 e PS4 Pro, una versione che – perlomeno da questo primo sguardo preliminare – non sembra soffrire di chissà quali lacune gravi.

Poco sotto un breve video che mostra la tribù Utaru di Plainsong, terre pesantemente colpite dalla misteriosa ruggine rossa.

Poco sotto, invece, è possibile ammirare un combattimento con i Clamberjaws, un nemico pericolosamente agile che ci terrà sulle spine quando li incontreremo nelle terre selvagge.

Per concludere, l’ultima clip rilasciata dal tema di sviluppo svela un incontro tra Aloy e i Bristleback – mostrati nel trailer d’annuncio – degni avversari specialmente quando si trovano ad attaccare in branco.

Per concludere, via Twitter il team di Guerrilla Games ha rilasciato anche quattro nuovi screenshot presi direttamente sempre dalla versione del gioco per console PS4.

Today we're also giving you a first look at gameplay and screenshots taken on PS4 Pro!

Head to the PlayStation Blog to see more: https://t.co/3s523OMBem pic.twitter.com/JqGlevaLCD

— Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022