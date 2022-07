One Piece Odyssey, l’RPG si mostra ai fan nel lungo video gameplay (ed è promettente)

One Piece Odyssey è tornato a mostrarsi ai suoi fan, approfondendo ulteriormente le meccaniche di gameplay mostrato in un nuovo lungo catturato dal publisher Bandai Namco.

Il titolo sviluppato in collaborazione con ILCA, team che precedentemente aveva lavorato ai remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (che potete acquistare in offerta su Amazon), sarà un gioco di ruolo molto ambizioso e che curerà in particolar modo anche la sua narrazione.

Ricordiamo infatti che questa nuova produzione sarà scritta in collaborazione con Eiichiro Oda e intende essere una celebrazione dei 25 anni del franchise: inutile dire che non sarà dunque lasciato nulla al caso.

E se durante la scorsa settimana abbiamo avuto modo di ammirare l’ultimo diario degli sviluppatori, i fan in queste ore hanno avuto la possibilità di osservare il titolo più nel dettaglio, in particolar modo dal punto di vista del gameplay.

Il canale Twitch ufficiale di Bandai Namco ha infatti mostrato ufficialmente un lunghissimo catturato di gameplay, per celebrare l’Anime Expo 2022.

Il nuovo video ha infatti una durata di ben 18 minuti e ci mostra nel dettaglio non solo le battaglie, ma anche molte delle meccaniche che sarà possibile utilizzare nel gioco completo: potrete ammirarlo voi stessi nel filmato che vi riproporremo qui di seguito (via Gematsu).

Molti fan hanno notato ben presto che il gameplay sembri essere ispirato notevolmente da Dragon Quest XI, uno dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni: inutile dire dunque che le aspettative sono molto elevate.

Un primo assaggio di gioco che sembra dunque essere particolarmente promettente, anche se c’è la sensazione che gli sviluppatori debbano ancora lavorare più a fondo alla pulizia finale e alla rifinitura delle meccaniche: ricordiamo che al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita definitiva, ma il lancio è previsto entro la fine del 2022.

Non è però stata l’unica novità svelata da Bandai Namco per celebrare l’Anime Expo 2022: nelle scorse ore è stato infatti svelato ufficialmente il battle royale gratis di My Hero Academia, la cui closed beta inizierà nelle prossime settimane.