My Hero Academia svela il suo battle royale, in arrivo gratis (e presto potrete provarlo)

Torna a mostrarsi in azione il battle royale di My Hero Academia, con un annuncio importante arrivato direttamente da Bandai Namco: il lancio dell’adattamento multiplayer del popolare anime e manga sarà presto disponibile anche fuori dal Giappone, includendo dunque anche il territorio italiano.

Sarà dunque presto disponibile un nuovo videogioco ispirato alla serie di successo, che a differenza della serie My Hero One’s Justice (potete trovare il secondo capitolo a meno di 20 euro su Amazon) sarà interamente gratis e intende essere un nuovo competitor importante per il genere dei battle royale.

My Hero Ultra Rumble era stato svelato a inizio anno come esclusiva giapponese, ma il publisher ha ufficialmente confermato la release anche sul nostro territorio durante le celebrazioni per l’Anime Expo 2022.

Purtroppo non è stata ancora svelata una data d’uscita definitiva, ma sappiamo che il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam), senza costi aggiuntivi.

I giocatori potranno unirsi in team composti da 3 eroi o villain, divisi nelle categorie assault, support e disruption, e potranno utilizzare i loro Quirk per sconfiggere i nemici e avere la meglio nel nuovo battle royale.

Ogni partita di My Hero Ultra Rumble sarà composta da un massimo di 24 giocatori, divisi dunque in 8 squadre: il publisher ha anche svelato più approfonditamente il gameplay con un nuovo trailer dedicato, che vi riproporremo qui di seguito.

Alcuni fortunati giocatori avranno inoltre la possibilità di provare questo nuovo titolo, naturalmente gratis: Bandai Namco ha infatti annunciato l’apertura delle iscrizioni per la closed beta.

La prova anticipata di My Hero Ultra Rumble si svolgerà esclusivamente su console PS4: se volete sfidare la sorte, non dovrete fare altro che iscrivervi al seguente indirizzo e augurarvi di essere selezionati per il test.

Quello dei battle royale free-to-play continua a essere un genere videoludico in fortissima crescita: un esempio recente è sicuramente Fall Guys, che con il passaggio a titolo gratuito ha fatto segnare un importantissimo record per Epic Games Store.

Vedremo se il nuovo titolo di My Hero Academia sarà in grado di raggiungere gli stessi risultati: nel frattempo, se siete curiosi di scoprire uno degli adattamenti più recenti, sulle nostre pagine potete trovare la recensione di My Hero One’s Justice 2.