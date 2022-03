One Piece Odyssey annunciato: arriva l’RPG scritto da Eiichiro Oda

A sorpresa, è stato da poco annunciato One Piece Odyssey, descritto come un nuovo e inedito “One Piece RPG“. Il gioco presenta una storia originale dell’autore Eiichiro Oda e sarà sviluppato da Ilca.

Il gioco – prodotto da Bandai Namco – è arrivo su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC Steam nel corso del 2022 e sarà ispirato alla saga manga di successo amata da milioni di lettori e non solo.

Con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie, il gioco arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga e assicura un nuovo capitolo con solide radici nel canone.

La descrizione ufficiale recita:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Poco sotto, trovate il trailer di annuncio in italiano e una piccola gallery di immagini, in grado di farci capire le potenzialità del progetto.

«Siamo felici di unirci alle celebrazioni per il 25esimo anniversario di One Piece con l’uscita di One Piece Odyssey», ha dichiarato Katsuaki Tsuzuki, Producer di Bandai Namco.

«Abbiamo unito le forze con ILCA Inc. e stiamo lavorando duro in piena collaborazione con Eiichiro Oda per creare una straordinaria avventura ambientata nel mondo di One Piece, in un gioco che speriamo sia in grado di superare le aspettative dei giocatori», ha concluso Tsuzuki.