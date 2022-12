One Piece Odyssey, il nuovo trailer ufficiale svela la demo gratis: ecco quando potrete provarlo

Bandai Namco ha appena svelato un nuovo trailer ufficiale per One Piece Odyssey, l’atteso JRPG tratto dal celebre anime e manga che presto sarete in grado di provare senza alcun costo aggiuntivo.

Il nuovo ambizioso adattamento di uno dei franchise più influenti di tutti i tempi arriverà ufficialmente il 13 gennaio 2023 (potete prenotare la bellissima Collector’s Edition su Amazon), ma pochi giorni prima dell’uscita potrete scaricare una nuova demo gratuita.

Alla fine del nuovo trailer «Full Memory», che allegheremo in apertura, viene infatti svelato che a partire dal 10 gennaio 2023 sarà possibile scaricare la demo di One Piece Odyssey su PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Sfortunatamente, questo significa che la versione gratuita dovrebbe essere disponibile solo su console, nonostante l’uscita sia prevista anche su PC tramite Steam: grazie ad alcuni bonus, varrà sicuramente la pena di provare la demo anche per chi ha già deciso di dare fiducia all’ultima produzione di ILCA e Bandai Namco.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che non solo sarà possibile trasferire i dati di salvataggio alla versione completa del gioco, ma che come incentivo potrete ottenere alcuni oggetti aggiuntivi da utilizzare anche nella campagna definitiva.

Al momento non è ancora chiaro in cosa consistano esattamente questi oggetti, ma siamo certi che l’idea di avere un vantaggio fin dai primi istanti di One Piece Odyssey stuzzicherà non poco i fan dell’opera originale di Eiichiro Oda.

Ad ogni modo, ricordiamo che il trailer dalla durata di oltre 2 minuti si concentra principalmente su narrazione e cutscene del gioco, confermando anche il ritorno di alcuni dei rivali più celebri della saga.

Se invece siete curiosi di scoprirne di più sul gameplay, di seguito troverete il nostro provato di One Piece Odyssey: abbiamo passato ben 4 ore in compagnia della produzione di Bandai Namco, raccontandovela nel dettaglio.

Cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che, proprio pochi mesi fa, gli sviluppatori hanno condiviso anche nuovi trailer che mostrano il gameplay più nel dettaglio e che lasciano sperare i fan di trovarci davanti al miglior gioco di sempre dedicato a One Piece.