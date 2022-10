One Piece Odyssey ci offre una scorpacciata di gameplay in un video

Tra gli appuntamenti che popoleranno l’inizio del 2023 troviamo anche il debutto di One Piece: Odyssey, il prossimo videogioco dedicato alla celebre saga di anime e manga. Sviluppato da ILCA e pubblicato come di consueto da Bandai Namco, il titolo è protagonista di un nuovo video gameplay pubblicato proprio in queste ore, in cui possiamo vedere in azione Rufy e i suoi amici.

Il video, non troppo lungo, è comunque generoso e permette di vedere circa 7 minuti di gameplay dall’edizione PlayStation del gioco. Ci sono dialoghi, esplorazione e anche combattimenti, così da farvi un’idea precisa di come funzionerà questa nuova scorribanda in salsa One Piece (che potete anche trovare su Amazon con la Collector’s Edition).

«Tuffati nel mondo di One Piece con questo nuovo gameplay trailer che mostra il mondo dei ricordi, Alabasta!» scrivono gli autori, in accompagnamento al video. «Rivivi le avventure della ciurma di Cappello di Paglia ed esplora location memorabili, interagendo con personaggi che arrivano dalla serie anime originale».

In One Piece Odyssey, ricordiamo, i giocatori avranno la possibilità di affrontare meccaniche da gioco di ruolo, mentre Rufy si ritroverà alle prese con un naufragio che costringerà lui e i suoi amici a esplorare un’isola tropicale.

Ora qui da solo, il nostro eroe dovrà provare a ritrovare i suoi amici e, soprattutto, un modo per andarsene dall’isola. La sfida, però, non sarà scontata, secondo gli sviluppatori, e nel suo viaggio si nasconderanno insidie e nuovi nemici non molto accoglienti…

L’uscita di One Piece Odyssey è fissata per il prossimo 12 gennaio 2023, quando debutterà su PC (Steam), PS4, PS5 e Xbox Series X|S. In precedenza, il gioco si era già mostrato con un ulteriore video gameplay e, pur avendo saltato l’uscita inizialmente attesa per il 2022, vi abbiamo anche riferito tutti i dettagli qualora foste interessati ai suoi pre-ordini.

Se, invece, cercate di orientarvi nell’affollato calendario delle release di inizio 2023, consultate pure la nostra pagina dedicata alle uscite.