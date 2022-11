One Piece Odyssey potrebbe essere il miglior gioco su Rufy e soci (e ci sono le prove)

One Piece Odyssey, ossia il nuovo e inedito “One Piece RPG“ con una storia originale dell’autore Eiichiro Oda e sviluppato da Ilca, promette sicuramente grandi cose.

Prodotto da Bandai Namco, il gioco in questione è infatti in arrivo su console e PC (via Steam) e sarà ispirato alla saga manga di successo (che trovate anche su Amazon in varie offerte speciali).

Con una storia originale e personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie, il gioco è un gradito regalo èer il 25esimo anniversario dell’opera originale.

Ora, dopo aver scoperto la data di uscita ufficiale, è ora il momento di dare uno sguardo più approfondito al gameplay, il quale sembra davvero la cosa migliore che possa capitare ai fan di Rufy e il resto della ciurma.

Come riportato anche da DSO Gaming, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di gioco di 6 minuti per il suo One Piece Odyssey.

In questo filmato inedito, visionabile nel player che trovate in apertura di notizia, possiamo ammirare il cosiddetto ascensore acquatico Water Seven e scoprire molto di più sulla grande avventura che ci aspetta.

Odyssey promette infatti di racchiudere elementi di avventura che non mancheranno di appassionare i fan di One Piece. I giocatori prenderanno parte a questo nuovissimo gioco di ruolo forte del design di personaggi e mostri realizzati da Oda.

Il gioco sarà inoltre accompagnato dalle splendide musiche di Motoi Sakuraba, compositore noto per i suoi contributi a videogiochi come le serie Dark Souls e Tales of.

Ma non solo: oltre a Monkey D. Rufy, i giocatori potranno vestire i panni di Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie e Brook.

Bandai Namco pubblicherà One Piece Odyssey il 13 gennaio prossimo, quindi l’attesa sta di fatto per finire. Se volete saperne di più sul gioco, recuperate anche il diario degli sviluppatori rilasciato online alcune settimane fa.

Ricordiamo che Bandai Namco è anche al lavoro sul battle royale gratis di My Hero Academia, il quale promette grandi cose per gli amanti del manga originale.