One Piece Odyssey: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Prodotto da Bandai Namco, One Piece Odyssey è arrivo su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC Steam e sarà ispirato alla saga manga di successo. Il gioco avrà una storia originale dell’autore Eiichiro Oda e sviluppato da Ilca.

Questa è la descrizione ufficiale del titolo:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

One Piece Odyssey sarà lanciato il 13 gennaio 2023 per Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Oltre alla versione “standard”, Dead Island 2 sarà commercializzato anche in una splendida Collector’s Edition, che include tutti i contenuti della Deluxe Edition (due gioielli rari, oltre all’abito da viaggio Sniper King, set di accessori ultra rari, una futura storia aggiuntiva tramite DLC e 100.000 bacche), una statuina esclusiva di Monkey D. Rufy e Lim, custodia in metallo, tre cartoline dedicate a One Piece e i bonus di pre-ordine (10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate, 100.000 bacche e il set Tenute da viaggio).

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.