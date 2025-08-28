Bethesda Game Studios ha finalmente rotto il silenzio sui piani futuri per Starfield, confermando che il controverso gioco spaziale sta per ricevere una quantità significativa di contenuti aggiuntivi.

L'annuncio arriva in un momento cruciale per il titolo, che dopo il lancio ha ricevuto critiche miste dalla comunità di giocatori: Tim Lamb, produttore creativo principale del progetto, ha rivelato durante un recente Developer Spotlight che lo studio sta lavorando simultaneamente su più fronti (via Pure Xbox).

«Abbiamo materiale interessante in arrivo, inclusi aggiornamenti gratuiti e funzionalità che i giocatori ci hanno chiesto, oltre a una nuova storia DLC».

Particolarmente intrigante è il riferimento esplicito ai miglioramenti del gameplay spaziale: secondo quanto riferito dal produttore, parte del team si sta concentrando specificamente su questo aspetto per «rendere i viaggi più gratificanti», suggerendo che le critiche sulla monotonia delle esplorazioni interplanetarie sono state prese sul serio dagli sviluppatori.

La comunità di modder e dataminer ha già individuato nelle recenti patch alcuni riferimenti che potrebbero indicare l'arrivo dei viaggi interplanetari come nuova meccanica di gioco: una scoperta che si allinea perfettamente con le dichiarazioni di Lamb sui miglioramenti al sistema di viaggio spaziale. L'implementazione di questa funzionalità rappresenterebbe una risposta diretta a una delle critiche più frequenti mosse al gioco: la sensazione di disconnessione tra i diversi pianeti e sistemi stellari.

Oltre ai miglioramenti tecnici, Bethesda promette l'introduzione di «nuovi sistemi di gioco e altre piccole sorprese»: dichiarazioni comprensibilmente molto vaghe, ma che ci suggeriscono un lavoro approfondito di rifinitura del gameplay e che non si limiterà solo agli aspetti spaziali del titolo.

Al momento non è stata ancora annunciata alcuna data d'uscita per questi nuovi contenuti, ma è plausibile immaginare che Bethesda vorrà farsi trovare pronta già nei primi mesi del 2026, finestra temporale che potrebbe coincidere con un potenziale arrivo del titolo su PS5.

Starfield avrebbe dovuto rappresentare uno dei più importanti biglietti da visita per il catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma quello che doveva essere il cosiddetto "Skyrim nello spazio" ha finito per deludere le aspettative di molti. Speriamo che i nuovi aggiornamenti e il prossimo DLC riescano a risollevare la situazione.