Come ogni mese, anche a settembre gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza costi aggiuntivi una nuova selezione di giochi. Sony ha appena svelato i titoli che entreranno a far parte della line-up del servizio, confermando l’arrivo di nuove esperienze per tutti gli iscritti al piano Essential.
L’annuncio arriva in linea con la tradizione, che vede i nuovi giochi resi disponibili dal primo martedì del mese: questa volta si tratta del 3 settembre 2025, giorno in cui gli abbonati potranno riscattare e scaricare i nuovi titoli.
Ecco l’elenco completo dei giochi confermati oggi da Sony:
- Psychonauts 2, l’acclamata avventura platform di Double Fine che mescola esplorazione, umorismo surreale e poteri psichici in un viaggio dentro le menti più bizzarre.
- Stardew Valley, il celebre gestionale indie che permette di trasformare una fattoria abbandonata in una prospera azienda agricola, tra raccolti, allevamenti e vita di villaggio.
- Viewfinder, il puzzle game che gioca con la prospettiva e la fotografia, in cui le immagini scattate diventano veri e propri oggetti all’interno degli scenari.
Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno disponibili nella propria libreria digitale, a patto di mantenere attivo l’abbonamento PlayStation Plus.
Ad agosto, gli abbonati Essential hanno potuto aggiungere alla propria libreria una triade di titoli davvero variegata e di grande impatto.
Lies of P (qui la nostra recensione), la sfida soulslike ispirata a Pinocchio, ha conquistato subito gli appassionati con il suo combattimento tecnico e l’ambientazione gotica, confermandosi una delle sorprese più apprezzate del servizio.
A fianco si è fatto notare DayZ, survival multiplayer ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui ogni partita diventa una lotta disperata per la sopravvivenza.
C’è stato spazio anche per gli amanti degli anime con My Hero One’s Justice 2, picchiaduro 3D tratto da My Hero Academia, che ha portato sullo schermo scontri spettacolari tra eroi e villain della serie.
Questi giochi, riscattabili a partire dal 5 agosto, saranno disponibili fino al 1 settembre 2025, ultimo giorno utile per aggiungerli alla propria libreria digitale.