Il router TP-Link Wi-Fi 7 è disponibile su Amazon a soli 89,99€. Questo router gaming dual-band offre velocità fino a 3600 Mbps e due porte 2.5G per prestazioni ultra-veloci. Dotato di accelerazione Turbo Game, design RGB ispirato alle auto da corsa e pannello di gioco dedicato, garantisce un'esperienza di gaming superiore con connessioni stabili e protezione HomeShield integrata.

Router TP-Link Wi-Fi 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router TP-Link Wi-Fi 7 è l'alleato perfetto per i gamer più esigenti e per chi lavora da casa con necessità di connessioni ultra-stabili. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 con velocità fino a 3600 Mbps e alle due porte 2.5G, vi garantirà prestazioni eccellenti durante le sessioni di gaming online, eliminando lag e interruzioni. La funzione Game Accelerator ottimizza automaticamente il traffico dati per applicazioni e dispositivi di gioco, mentre il design racing con illuminazione RGB personalizzabile si integra perfettamente in qualsiasi setup gaming professionale.

Il router TP-Link Wi-Fi 7 Archer GE230 rappresenta la nuova generazione di connettività wireless, progettato specificamente per il gaming. Con velocità combinate fino a 3600 Mbps (2882 Mbps su 5 GHz e 688 Mbps su 2,4 GHz), integra le tecnologie Wi-Fi 7 più avanzate come Multi-Link Operation e 4K-QAM. Dispone di due porte LAN da 2,5 Gbps e tre porte Gigabit, oltre a un processore quad-core che gestisce efficacemente il traffico dati.

In offerta a 89,99€ su Amazon, questo router vi garantisce prestazioni di gaming professionali con funzioni dedicate come l'accelerazione Turbo Game e il pannello di controllo in tempo reale. Il design racing con illuminazione RGB personalizzabile e la compatibilità EasyMesh per reti mesh lo rendono la scelta ideale per chi cerca performance elevate e stile. La protezione HomeShield integrata assicura inoltre la sicurezza di tutti i vostri dispositivi connessi.

