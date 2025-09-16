Xbox ha annunciato l’aggiornamento di settembre per Game Pass, portando una carrellata di nuovi titoli, grandi ritorni e perfino una Open Beta attesissima.
L’obiettivo è offrire un mix perfetto tra giochi single-player, co-op e multiplayer competitivo, così da accontentare tutti i tipi di giocatori.
Beta e accessi anticipati
- Call of Duty: Black Ops 7 – Open Beta dal 2 al 8 ottobre, con Early Access per chi ha prenotato o è abbonato a Game Pass idoneo.
Disponibili ora
- RoadCraft (Cloud, Xbox Series X|S) – Simulazione di ricostruzione post-disastro con oltre 40 veicoli autentici e modalità cooperativa.
In arrivo
- Call of Duty: Modern Warfare III (Console) – 17 settembre
- For the King II (Console) – 17 settembre
- Overthrown (Game Preview, Xbox Series X|S) – 17 settembre
- Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 17 settembre
- Frostpunk 2 (Cloud, Xbox Series X|S) – 18 settembre
- Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 18 settembre
- Hades (Cloud, Console, PC) – 19 settembre, il pluripremiato rogue-like torna su Game Pass per celebrare il suo quinto anniversario.
- Endless Legend 2 (Game Preview, PC) – 22 settembre, disponibile al Day One.
- Sworn (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 settembre
- Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 25 settembre
- Visions of Mana (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 25 settembre
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console, PC) – 30 settembre
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, PC) – 7 ottobre, disponibile al Day One.
Per Game Pass Core (dal 1° ottobre)
- Cities: Skylines – Remastered
- Disney Dreamlight Valley
- Warhammer 40,000: Darktide
Con questa lineup, Microsoft punta a chiudere il 2025 in grande stile, offrendo sia titoli tripla A che piccole gemme indie, con un occhio di riguardo ai giochi in Day One che continuano a rappresentare uno dei maggiori punti di forza del servizio.