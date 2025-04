The Last Of Us Part II Remastered in OFFERTA a soli 36€ su Instant Gaming!

E mentre la puntata 2x02 della serie TV fa ancora discutere, oggi vi segnaliamo un'offerta su The Last Of Us Part II Remastered disponibile su Instant Gaming a soli 35,69€ invece di 50€, con uno sconto del 29%! Potrete finalmente vivere l'acclamata storia di Ellie e Abby nella sua versione definitiva, arricchita da migliorie tecniche impressionanti. Il titolo vincitore di oltre 300 premi Game of the Year vi trascinerà in un viaggio emozionante attraverso ambientazioni suggestive ma insidiose, con il supporto completo al controller DualSense e una nuova entusiasmante modalità di sopravvivenza.

The Last Of Us Part II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last Of Us Part II Remastered è l'acquisto perfetto per chi desidera rivivere l'epica storia di Ellie e Abby con una qualità tecnica superiore. Questa versione definitiva dell'acclamato titolo, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, è particolarmente consigliata ai giocatori PC che non hanno mai sperimentato questa intensa avventura post-apocalittica o ai fan della serie che vogliono riscoprirla con miglioramenti grafici sostanziali e prestazioni ottimizzate.

Le numerose migliorie tecniche soddisfano le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco più coinvolgente, grazie al supporto completo per il controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi. La nuova modalità di sopravvivenza accontenta invece chi cerca maggiore longevità e sfide inedite, permettendovi di interpretare diversi personaggi con caratteristiche uniche in scontri casuali contro nemici di ogni tipo. Con l'offerta di oggi è il momento ideale per immergersi nuovamente in questo capolavoro.

Vi consigliamo l'acquisto di The Last Of Us Part II Remastered su Instant Gaming a soli 35,69€ invece di 50€, con un risparmio del 29%. Un'offerta imperdibile per vivere o rivivere questa straordinaria avventura emotiva di Ellie e Abby nella sua forma tecnicamente più avanzata. Un titolo premiato con oltre 300 riconoscimenti Game of the Year che merita assolutamente un posto nella vostra libreria, specialmente a questo prezzo scontato.

Vedi offerta su Instant Gaming