Molti fan minacciano di mollare The Last of Us Stagione 2, dopo "quella" scena

L'ultima puntata della Stagione 2 di The Last of Us alla fine ha dovuto mostrarci una delle scene più brutali e iconiche dell'omonimo videogioco, scatenando più o meno le reazioni che ci attendevamo.

Sebbene "quella" scena sia stata raffigurata diversamente sul piccolo schermo televisivo, la brutalità del tutto è rimasta comunque immutata, scatenando pensieri contrastanti in molti telespettatori che adesso stanno minacciando in massa di abbandonare la serie TV.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sulla Stagione 2 di The Last of Us. Se non avete ancora visto l'ultima puntata, vi consigliamo di non proseguire oltre.

HBO alla fine ha dovuto mostrare la vendetta di Abby prendere forma, mostrandoci il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever uccidere lentamente e crudelmente Joel: un finale sconvolgente e straziante, soprattutto per chi non si era goduto il capolavoro di Naughty Dog (che trovate su Amazon).

Ma proprio come quasi 5 anni fa, anche adesso quella scena sta facendo fortemente discutere: Dexerto segnala infatti diversi commenti di telespettatori rimasti infastiditi da questa scena, con tanti utenti che hanno annunciato l'intenzione di non proseguire la visione della serie TV.

Molti utenti riportano infatti che il personaggio di Joel era il principale motivo — o addirittura l'unico — per cui si erano appassionati alla serie TV e, dopo la sua morte, non si sentono più motivati nel proseguire oltre la visione.

Non ha aiutato certamente il fatto che il protagonista della prima stagione sia stato ucciso lentamente e in modo crudele, contribuendo all'irritazione di chi adesso non intende affatto provare a simpatizzare per Abby.

E questa irritazione non è visibile soltanto sui social network come X o Reddit: nelle scorse ore vi abbiamo infatti segnalato che anche le valutazioni del pubblico sulla nota piattaforma Rotten Tomatoes sono crollate, arrivando anche al 53% — anche se nelle ultime ore il punteggio si è leggermente "risollevato" al 55%.

Una scena che era semplicemente inevitabile, data la fedeltà della serie con il videogioco, ma che allo stesso tempo potrebbe portare a serie conseguenze per lo share dello show televisivo.

Scopriremo solo dopo la prossima puntata se quelle che stiamo vedendo online siano solo "reazioni di pancia" o se davvero queste minacce avranno un seguito: di sicuro non sarà affatto semplice rimpiazzare una figura carismatica come quella del personaggio interpretato da Pedro Pascal, anche se potremo aspettarci ancora alcune scene flashback molto importanti.