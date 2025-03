Suikoden 1 & 2 HD Remaster: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 6 marzo: Suikoden 1 & 2 HD Remaster è disponibile da oggi, fatelo vostro!

L'opera di Konami di continuare a rispolverare i suoi classici, come abbiamo visto con Silent Hill 2 Remake e con Metal Gear Solid Delta, prosegue anche con Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, che ha fissato la sua data d'uscita per il prossimo 6 marzo.

Come immaginerete, si tratta di una rimasterizzazione dei classici degli anni '90, che sono stati rivisitati con alcune migliorie tecniche per essere resi accessibili al pubblico odierno.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster, cos'è e di cosa parla?

Suikoden 1 & 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars è una riedizione rimasterizzata in alta definizione dei primi due capitoli della serie di giochi di ruolo giapponesi Suikoden, originariamente sviluppati da Konami – saga celebre per la sua narrazione profonda, il vasto cast di personaggi e le sue battaglie strategiche.

I giochi originali, usciti rispettivamente nel 1995 e nel 1998, sono stati molto apprezzati per la loro combinazione unica di trama complessa e gameplay coinvolgente.

In Suikoden I, il giocatore assume il ruolo del figlio di un generale dell’Impero di Scarlet Moon, che si trova coinvolto in una ribellione contro il regime corrotto. Durante il gioco, il protagonista deve reclutare 108 personaggi noti come “Le 108 Stelle del Destino” per combattere contro l’Impero e riportare la pace.

Suikoden II, considerato uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi, segue la storia di due amici d’infanzia, Riou e Jowy, che si trovano su fronti opposti in una guerra civile devastante. Il gioco esplora temi di amicizia, tradimento e le conseguenze della guerra, offrendo una narrazione emotivamente coinvolgente.

La versione HD Remaster porta i giochi su piattaforme moderne, migliorandone la grafica e l’audio per adattarli agli standard contemporanei, pur mantenendo il più possibile il fascino retrò degli originali. Questa edizione include anche alcuni miglioramenti della qualità della vita, come la possibilità di salvare in qualsiasi momento e un’interfaccia utente aggiornata.

Tra le novità:

Pixel e design ambientali migliorati , aggiunti nuovi affetti a schermo e nuove animazioni per luci, nuvole, ombre, fiamme, fumo, foglie e insetti; tutto contribuisce a creare un'atmosfera vivace, che richiama i giochi originali.

, aggiunti nuovi affetti a schermo e nuove animazioni per luci, nuvole, ombre, fiamme, fumo, foglie e insetti; tutto contribuisce a creare un'atmosfera vivace, che richiama i giochi originali. Ambienti e fotografia sono stati rielaborati per donare nuova vita a scene memorabili.

per donare nuova vita a scene memorabili. Tutti i ritratti dei personaggi sono stati aggiornati in HD. Junko Kawano, autore del design dei personaggi della versione originale di Suikoden uscita nel 1995, ha ridisegnato tutti i personaggi per Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.

sono stati aggiornati in HD. Junko Kawano, autore del design dei personaggi della versione originale di Suikoden uscita nel 1995, ha per Suikoden I HD Remaster Gate Rune War. Suoni ambientali - È stata aggiunta una ricca libreria di suoni ambientali, non presenti nella versione originale, come il rumore dell'acqua, il gorgoglio del fiume, il sibilo del vento, suoni di insetti e passi veloci, per un’esperienza più coinvolgente.

- È stata aggiunta una ricca libreria di suoni ambientali, non presenti nella versione originale, come il rumore dell'acqua, il gorgoglio del fiume, il sibilo del vento, suoni di insetti e passi veloci, per un’esperienza più coinvolgente. Suoni delle battaglie – Tutti gli effetti sonori sono ora in HD . Suono realistici ed effetti 3D aumentano notevolmente il dinamismo delle battaglie.

– Tutti gli effetti sonori sono ora in . Suono realistici ed effetti 3D aumentano notevolmente il dinamismo delle battaglie. Sono state aggiunte molte nuove funzioni, come il registro dei dialoghi, battaglie automatiche e a doppia velocità.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti dei giochi di ruolo classici, indubbiamente il ritorno dei due Suikoden può essere un'ottima occasione rivivere le loro avventure, ad alto tasso di nostalgia.

Tuttavia, in virtù delle migliorie alla quality of life annunciate da Konami, il cofanetto rimasterizzato può essere una buona opportunità anche per coloro che vogliono scoprire di più sulla storia e le origini dei giochi di ruolo, rimettendosi in pari con due episodi che hanno lasciato un segno nell'immaginario.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster, quanto costa e dove acquistarlo

La HD Remaster è proposta al prezzo di listino di 50,98€, ma presso alcuni rivenditori è possibile trovarla anche a un prezzo più basso.

L'uscita è attesa su PC (solo digitale, tramite Steam), su Xbox Series X|S, su PS5 e su Nintendo Switch. Su console avremo sia un lancio digitale che quello in copia fisica.

PS5

Switch

Xbox Series X|S

PC