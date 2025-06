Se siete alla ricerca di una smart TV OLED di fascia alta che combini qualità d'immagine eccellente e un'esperienza sonora immersiva, questa promozione su MediaWorld rappresenta un'opportunità da non perdere. Infatti, Sony XR55A83L, modello OLED da 55 pollici della linea BRAVIA, è ora disponibile a soli 1.219€, con uno sconto di 618€ rispetto al prezzo consigliato di 1.899€. Ma non è tutto: se siete membri del programma fedeltà MW CLUB, potrete ottenere un ulteriore sconto di 219,91€, portando il prezzo finale a soli 999,09€.

Sony XR55A83L, chi dovrebbe acquistarla?

Sony XR55A83L è equipaggiata con il processore Cognitive Processor XR, progettato per offrire immagini più realistiche e dettagliate grazie all'elaborazione intelligente della scena. Grazie alla tecnologia XR Clear Image, il pannello OLED garantisce neri profondi, contrasti perfetti e colori vividi, supportati anche dal sistema Rich Color Enhancer. Questo rende il televisore ideale per chi desidera vivere film, serie TV e contenuti in streaming con una resa cinematografica senza compromessi.

Il comparto audio non è da meno: il sistema Acoustic Surface Audio+ trasforma lo schermo in una superficie sonora, offrendo un suono direzionale che segue le immagini e si adatta perfettamente all'ambiente circostante. Anche in stanze con acustica complessa, Sony XR55A83L riesce a mantenere una qualità audio elevata, per un'esperienza davvero immersiva.

Completano il quadro un'interfaccia smart intuitiva basata su Google TV, che consente un rapido accesso ai vostri servizi di streaming preferiti, e un design elegante e flessibile che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento, grazie anche alla possibilità di installazione versatile.

A fronte di queste caratteristiche premium e di un prezzo che scende sotto la soglia dei 1.000 euro per i membri MW CLUB, Sony XR55A83L rappresenta una delle migliori occasioni del momento nel panorama dei televisori OLED 4K di alta gamma. Non lasciatevela sfuggire. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su MediaWorld