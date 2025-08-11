Se amate le avventure piratesche e state cercando un’occasione per salpare verso mari pericolosi senza spendere una fortuna, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, Skull & Bones: Premium Edition per PS5 è infatti disponibile a soli 14,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo più basso recente di 20,88€. Un prezzo incredibile per mettere le mani su uno dei titoli open world più avvincenti degli ultimi anni nella sua edizione più completa.

Skull & Bones, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione non è un semplice gioco base: offre contenuti esclusivi che arricchiscono in modo significativo l’esperienza. Con la Collezione Ballata di Ossa insanguinate avrete accesso a un completo da capitano e ornamenti per la nave, perfetti per distinguervi nelle battaglie. Sono incluse anche due missioni extra, Ashen Corsair e Lascito di Ossa insanguinate (sbloccabili al grado di infamia Bucaniere), ideali per chi cerca sfide aggiuntive e ricompense uniche. Il pacchetto è completato da un gettone Pass contrabbando, che sblocca un Battle Pass Premium e contenuti aggiuntivi, oltre a un artbook digitale e a una selezione di brani della colonna sonora ufficiale.

In Skull & Bones affronterete battaglie navali esaltanti, potrete equipaggiare un’ampia gamma di armi e rischiare tutto pur di ottenere il bottino più ricco. Il mondo di gioco è vasto e imprevedibile, popolato da brutali cacciatori di pirati, mostri marini, onde anomale e perfino minacce soprannaturali. Potrete navigare da soli o insieme a un massimo di due amici, condividendo contratti, rischi e ricompense.

Con la possibilità di creare e personalizzare fino a 10 navi diverse fin dal lancio, ognuna con caratteristiche uniche, il titolo offre una profondità strategica notevole. Più aumenterete la vostra infamia, più sbloccherete risorse preziose e opportunità per affrontare missioni ad alto rischio.

A meno di 15€, la Premium Edition di Skull & Bones per PS5 rappresenta un acquisto eccellente per chi ama l’azione marittima e vuole vivere un’avventura piratesca ricca di contenuti extra. Se desiderate salpare per i mari più pericolosi del gaming, questa è la vostra occasione. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del prodotto per ulteriori consigli.

