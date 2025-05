Sfide leggendarie, prezzo ridicolo: Street Fighter 6 a soli 20€!

Street Fighter 6 per Xbox Series X è ora disponibile su Amazon a soli 19,99€ invece di 75,99€, con uno sconto fantastico del 74%! Questa nuova evoluzione della leggendaria serie vi offre un sistema di combattimento evoluto con comandi moderni e classici, adattabili al vostro livello di abilità. Esplorate Metro City nella modalità World Tour, gestite strategicamente l'indicatore Drive e sfidate altri giocatori nel Battle Hub. Un'occasione imperdibile per gli amanti dei picchiaduro.

Street Fighter 6 per Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarlo?

Street Fighter 6 è il picchiaduro perfetto per gli appassionati di giochi di combattimento. Grazie al suo innovativo sistema di comandi moderni e classici, vi permetterà di iniziare a giocare immediatamente indipendentemente dal vostro livello di abilità. Il gioco soddisfa sia i veterani della serie, che apprezzeranno la profondità del sistema per gestire strategicamente l'energia durante i combattimenti, sia i neofiti che potranno imparare gradualmente le meccaniche attraverso un'interfaccia intuitiva.

Con il suo prezzo scontato di oggi, rappresenta un'occasione imperdibile per chi possiede una Xbox Series X e desidera esplorare l'avvincente modalità World Tour, dove potrete personalizzare il vostro avatar e scoprire i vostri punti di forza nelle strade di Metro City. La modalità Battle Hub inoltre soddisfa pienamente le esigenze di chi cerca sfide online contro altri giocatori, rendendo Street Fighter 6 un acquisto consigliato a tutti i giocatori dai 12 anni in su che vogliono immergersi nella nuova evoluzione di questa leggendaria serie di picchiaduro.

Con il prezzo attuale di soli 19,99€ invece di 75,99€, Street Fighter 6 rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati di picchiaduro.

