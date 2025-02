SCONTO SHOCK del 33% su Dead Island 2 per PS5: affrettati prima che finisca!

Se siete alla ricerca di un’esperienza horror-action avvincente e ricca di adrenalina, vi segnaliamo che Dead Island 2 per PS5 è disponibile su Amazon a soli 19,99€, con un 33% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 29,99€. Un’occasione imperdibile per immergervi in un mondo post-apocalittico dove la sopravvivenza è all’ordine del giorno.

Dead Island 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato in una Los Angeles trasformata in un inferno a cielo aperto, Dead Island 2 vi porterà a esplorare luoghi iconici della Città degli Angeli, ora devastati dall’invasione zombie. Grazie a un sistema di combattimento avanzato, l’esperienza di gioco si distingue per la sua azione brutale e viscerale, offrendo uno degli scontri corpo a corpo più cruenti mai visti in un titolo di questo genere.

Scegliendo tra sei diversi personaggi, ognuno con abilità uniche e personalità distintive, potrete plasmare il vostro stile di gioco e affrontare orde di zombie con armi devastanti e strategie sempre diverse. In questo caso si tratta della Day One Edition, che offre il pacchetto esclusivo Ricordi di Banoi, con armi speciali come il Randello di Banoi e la Mazza da baseball Ricordi di Banoi, oltre a vantaggi aggiuntivi per affrontare al meglio la minaccia zombie.

Con un prezzo ridotto a 19,99€, questo è il momento perfetto per aggiungere Dead Island 2 alla vostra collezione PS5. Grazie alla sua grafica mozzafiato, al gameplay frenetico e alla vasta personalizzazione del combattimento, il gioco garantisce ore di divertimento sia in solitaria che in modalità cooperativa.



