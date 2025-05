Samsung Odyssey OLED G8: prestazioni da campioni a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di fascia alta che offra un'esperienza visiva mozzafiato e prestazioni all'avanguardia, Samsung Odyssey OLED G8 potrebbe essere la scelta ideale per la vostra postazione. Attualmente disponibile su Amazon a soli 654€, questo straordinario display beneficia di uno sconto del 6% rispetto al prezzo mediano di 699€, raggiungendo il minimo storico mai registrato.

Samsung Odyssey OLED G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G8 è un monitor curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440x1440 pixel) in formato 21:9, perfetto per chi desidera un campo visivo più ampio durante il gioco. Il pannello QD-OLED Glare Free garantisce neri profondi, colori brillanti e un contrasto superiore, anche in ambienti luminosi. Grazie alla compatibilità con lo standard HDR10+, ogni scena prende vita con una fedeltà cromatica straordinaria e un'elevata dinamicità.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo monitor si distingue per un refresh rate di 175Hz e un tempo di risposta di appena 0,03ms (GtG), ideali per sessioni competitive dove ogni millisecondo conta. Il supporto a FreeSync Premium Pro assicura una fluidità impeccabile, priva di tearing o stuttering. Completano il pacchetto un set completo di connessioni, tra cui 2 porte HDMI, 1 DisplayPort, 2 porte USB, Wi-Fi e Bluetooth, oltre a casse integrate e supporto HAS per la regolazione in altezza.

Il monitor include anche funzionalità smart come Samsung Smart Hub e Gaming Hub, che permettono di accedere direttamente ai contenuti in streaming o al cloud gaming, senza dover collegare un PC o una console.

Considerando le sue caratteristiche avanzate, il design elegante e la versatilità d'uso, Samsung Odyssey OLED G8 rappresenta una delle migliori scelte disponibili oggi per i gamer più esigenti. Approfittate ora di questa offerta esclusiva su Amazon prima che il prezzo salga nuovamente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

