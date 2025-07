Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di fascia alta che combini risoluzione 4K, frequenza elevata e funzionalità smart, l'offerta attuale su Amazon per il Samsung Odyssey G7 potrebbe essere esattamente ciò che stavate aspettando. Questo straordinario monitor gaming da 32 pollici è disponibile al prezzo minimo storico di 499,99€, grazie a uno sconto del 23% rispetto al recente prezzo più basso di 649,90€. Un'occasione imperdibile per migliorare in modo decisivo la vostra postazione da gioco.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G7 si presenta con un pannello Flat IPS da 32 pollici a risoluzione UHD 4K (3840x2160 pixel), in grado di offrire una densità di pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD. L'ampio angolo di visione di 178º e i colori cristallini garantiti dalla tecnologia IPS lo rendono ideale per chi pretende immagini nitide e dettagliate da ogni prospettiva.

Le prestazioni in-game sono di altissimo livello: la frequenza di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG) assicurano una fluidità estrema, indispensabile per competere ai massimi livelli. Il supporto a FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering, mentre l'HDR400 migliora il contrasto, valorizzando ogni dettaglio anche nelle scene più scure.

Il monitor integra anche la piattaforma Smart TV di Samsung, con accesso diretto a Netflix, YouTube, Samsung TV Plus e altri servizi tramite Wi-Fi, senza la necessità di un decoder o antenna TV. Samsung Gaming Hub consente inoltre lo streaming diretto dei giochi da servizi cloud, trasformando il monitor in una vera e propria console standalone.

Completano la dotazione 2 porte HDMI, 2 USB, una DisplayPort, ingresso audio, Bluetooth, casse integrate, supporto HAS e funzione Pivot, per un'esperienza personalizzabile anche dal punto di vista ergonomico.

A soli 499,99€, Samsung Odyssey G7 rappresenta una delle migliori occasioni dell'anno per chi vuole il massimo in termini di qualità visiva, reattività e versatilità. Approfittatene subito prima che torni al suo prezzo pieno. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon