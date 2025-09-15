All’inizio di quest’anno Take-Two aveva annunciato che GTA 6 sarebbe stato rinviato a maggio 2026, per dare a Rockstar Games “tempo extra per offrire il livello di qualità che i giocatori si aspettano e meritano”.

Tuttavia, non tutti sono convinti che quella finestra di lancio verrà rispettata. La stessa redazione di PX aveva già espresso dubbi sul mese di maggio, e ora arriva un nuovo indizio a far discutere.

Durante un recente podcast di Insider Gaming, il giornalista Tom Henderson ha rivelato di “pensare che stiamo guardando a ottobre” come possibile nuova finestra di lancio per Grand Theft Auto VI.

Henderson ha precisato che le “voci di corridoio” che ha raccolto “non sono abbastanza solide da giustificare un report ufficiale”, ma la sua impressione è che il gioco difficilmente uscirà a maggio.

Il reporter ha poi aggiunto che, secondo lui, l’annuncio del rinvio arriverà probabilmente “durante la prossima call finanziaria, in programma a fine novembre”, il che darebbe a Take-Two circa un anno di anticipo per preparare il pubblico alla nuova data, esattamente come era avvenuto quando era stato annunciato lo slittamento a maggio 2026.

Naturalmente, si tratta ancora di indiscrezioni e non di una conferma ufficiale. Lo stesso Henderson ha ribadito che le informazioni non sono ancora sufficienti per un report approfondito, ma la sua credibilità nel settore e l’accuratezza delle sue previsioni in passato rendono plausibile l’ipotesi di un ulteriore slittamento.

I fan farebbero quindi bene a tenere d’occhio la prossima comunicazione finanziaria di Take-Two, perché potrebbe essere il momento in cui il publisher aggiornerà il calendario delle uscite.

Chi spera ancora di giocare GTA 6 a maggio 2026 potrebbe dover incrociare le dita: l’ipotesi di un debutto nell’autunno 2026 suona sempre più probabile.

Vero anche che un altro insider assicura che non ci sarà un secondo slittamento, tanto che anche Take-Two ribadisce fiducia nello studio.