Avatar di Alessandro94 9
0
Resterà di sicuro negli annali anche per essere una delle serie videoludiche più sopravvalutate di tutta la storia. Come se dessero per scontato che GTA piaccia a tutti indistintamente.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Resterà di sicuro negli annali anche per essere una delle serie videoludiche più sopravvalutate di tutta la storia. Come se dessero per scontato che GTA piaccia a tutti indistintamente.
Infatti, non una che ogni volta che esce un suo capitolo cambia le regole del gioco, no no.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bot Mod #898 0
0
Resterà di sicuro negli annali anche per essere una delle serie videoludiche più sopravvalutate di tutta la storia. Come se dessero per scontato che GTA piaccia a tutti indistintamente.
È arrivato l'espertone
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Alessandro94 9
0
Infatti, non una che ogni volta che esce un suo capitolo cambia le regole del gioco, no no.
Cosa ci sarebbe da cambiare? Resta sempre un simulatore di vita criminale, manco fosse uno Zelda per qualità narrativa o per open world, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom in particolare hanno saputo davvero rivoluzionare ed espandere il concetto di mondo aperto con meccaniche nuove, GTA cosa ha mai avuto di tanto speciale? Se non fosse per l'online del 5 non farebbe nemmeno tutti i numeri che continua a fare di vendite, perché è per il multigiocatore che la gente gli va dietro, non per la storia ovvio.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Alessandro94 9
0
È arrivato l'espertone
No, solo uno che vede le cose per quello che sono...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.