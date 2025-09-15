Infatti, non una che ogni volta che esce un suo capitolo cambia le regole del gioco, no no.

Cosa ci sarebbe da cambiare? Resta sempre un simulatore di vita criminale, manco fosse uno Zelda per qualità narrativa o per open world, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom in particolare hanno saputo davvero rivoluzionare ed espandere il concetto di mondo aperto con meccaniche nuove, GTA cosa ha mai avuto di tanto speciale? Se non fosse per l'online del 5 non farebbe nemmeno tutti i numeri che continua a fare di vendite, perché è per il multigiocatore che la gente gli va dietro, non per la storia ovvio.