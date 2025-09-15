I fan di Nintendo sono in fermento dopo l’ultimo trailer di Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park.

L’annuncio della versione potenziata del celebre platform è arrivato la scorsa settimana, ma sembra che il filmato abbia svelato qualcosa di più di quanto Kyoto volesse mostrare. Alcuni spettatori hanno infatti notato un dettaglio che potrebbe anticipare l’arrivo di un personaggio finora assente nel gioco originale: Rosalina.

Pausando il trailer esattamente al minuto 2:01, si può chiaramente scorgere l’icona di un mini-gioco che raffigura la principessa spaziale introdotta per la prima volta in Super Mario Galaxy.

Rosalina non compare in nessuna forma nella versione per Switch, ma la sua presenza in questa nuova edizione avrebbe perfettamente senso, considerando la spinta che Nintendo sta dando ai contenuti legati alla saga Galaxy in vista del 2026.

Prodotto in caricamento

La nuova versione di Super Mario Bros. Wonder includerà infatti una serie di attività multiplayer ambientate nella piazza Bellabel Park, scenario che fa da hub per varie sfide. Ed è proprio una di queste sfide a mostrare Rosalina accanto a Yoshi nell’icona individuata dall’utente social DynamoSuperX, alimentando le speculazioni su un possibile contenuto aggiuntivo a tema galattico.

Nintendo ha confermato che altri dettagli su questa edizione arriveranno in futuro, lasciando aperta la porta alla possibilità di nuovi livelli, power-up o addirittura personaggi giocabili.

Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia che vedrà nel 2026 il ritorno in grande stile di Super Mario Galaxy, con la riedizione di Galaxy e Galaxy 2 per Switch 2, venduti insieme a 70 dollari o singolarmente a 40.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Inoltre, verrà pubblicata anche una versione fisica del celebre libro di Rosalina, così come è previsto il debutto sul grande schermo de The Super Mario Galaxy Movie, seguito del primo film d’animazione di Nintendo e Universal. Durante il Direct è stato mostrato un teaser che sembra confermare il debutto della principessa nello stesso universo cinematografico di Mario.

Super Mario Bros. Wonder resta uno dei platform 2D più acclamati degli ultimi anni, come sottolineato da IGN nel suo 9/10: «stabilisce un nuovo standard per ciò che un platform di Mario dovrebbe essere, colorato, vivo e sorprendente». L’arrivo di Rosalina potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo a sorpresa di Nintendo per mantenere il titolo fresco e rilevante anche sulla nuova generazione.