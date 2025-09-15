Avatar di Ospite PvP King #509 0
bho, quasi me l'ero dimenticato sto gioco.....
Avatar di Ospite PvP Lord #840 0
uno dei più sottovalutati della serie, più bello di infinite.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
Lo penso anche io, l'avevo praticamente rimosso. Però Andrea ha spiegato bene perché merita di essere rispolverato.
Avatar di Ospite Root_Beast #538 0
Reach sottovalutato non direi. Candidato al GOTY nel 2010 (battuto solo da Skyrim), votoni e supporto incredibile. Rimango dell'idea che il più sottovalutato di tutti sia stato Halo 4. Ci sarà modo di parlarne, comunque.
Avatar di AnDr3 9
Halo: Reach sottovalutato anche no. Candidato al GOTY nel 2010 (battuto solo da Skyrim). Uno dei capitoli più giocati e amati. Il più sottovalutato della serie rimane Halo 4 (tolto ODST che era uno spin-off).
Avatar di Tyrael87 9
Mi sono ricordato il filmato di Egoraptor :sard:

(NSFW, probabilmente)

Avatar di Ospite Node_Guard #118 0
"più bello di infinite"
Ci vuole poco
Avatar di Ospite Node_Hero #316 0
bah, sarà
Avatar di Ospite VR_Ninja #879 0
praticamente mai sentito nominare altro che miglior halo ahahahha
Avatar di BIGNI 9
praticamente mai sentito nominare altro che miglior halo ahahahha
Allora non hai mai giocato ad Halo. Già solo il trailer è rimasto nella storia!

Ps: infinite però ha la storia più bella di sempre
Avatar di ZAGAT117 9
C’ho giocato online almeno un anno con 30k kills solo in pvp ma forse anche di più, e conoscevo alcuni Inheritor, il rank massimo, ci voleva veramente tanto tempo per arrivarci. Ho passato serate su XBL con gente da tutta Italia, quante risate, e quanta ignoranza. È stato il mio Halo, ed è rimasto lì su 360.
