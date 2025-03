RX 9070 e RX 9070 XT: ecco dove acquistare le nuove schede video AMD

L'arrivo delle nuove schede grafiche AMD RX 9070 ha rapidamente conquistato l'attenzione degli appassionati del settore grazie al loro ottimo rapporto qualità-prezzo. In un mercato prevalentemente dominato da NVIDIA, queste schede rappresentano una valida alternativa per chi cerca prestazioni elevate senza spendere cifre eccessive. Mentre le NVIDIA RTX 50 continuano ad essere introvabili a causa della forte domanda, AMD potrebbe risolvere in parte il problema della scarsa disponibilità.

RX 9070 e RX 9070 XT, chi dovrebbe acquistarle?

Questi modelli AMD si inseriscono nella fascia medio-alta del mercato, concorrendo direttamente con le schede NVIDIA equivalenti nelle prestazioni in rasterizzazione, settore in cui AMD sembra avere un vantaggio significativo. Dai test effettuati emerge che le RX 9070 garantiscono un'esperienza di gioco fluida e dettagliata, perfetta anche per le alte risoluzioni, mantenendo un costo contenuto. Anche in termini di Ray Tracing, le RX 9070 hanno mostrato importanti miglioramenti, offrendo buone performance nei giochi che utilizzano questa tecnologia avanzata.

Chi non ha avuto la possibilità di acquistare le recenti NVIDIA RTX 50, può puntare tranquillamente sulle AMD RX 9070. Sebbene ci si aspetti un iniziale grande interesse da parte degli utenti più appassionati, desiderosi di aggiornare il proprio PC con componenti di fascia medio-alta, la disponibilità iniziale delle schede AMD dovrebbe risultare più stabile rispetto alle controparti NVIDIA.

RX 9070 e RX 9070 XT, dove acquistarle?

Se intendete acquistare una delle nuove schede grafiche AMD, ci sono diversi negozi online dove potrete trovarle. È consigliato monitorare frequentemente la disponibilità e le promozioni, dato che nonostante la previsione di una distribuzione più regolare rispetto a NVIDIA, le scorte potrebbero comunque esaurirsi rapidamente, specialmente nei giorni subito successivi al lancio.