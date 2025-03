Ricarica il tuo account con le Gift Card PSN e Nintendo in SCONTO su CDKeys!

CDKeys ha appena dato il via a una nuova serie di offerte imperdibili dedicate a chi vuole ricaricare il proprio account PlayStation o Nintendo risparmiando in modo concreto. Se desiderate acquistare giochi, DLC o abbonamenti online spendendo meno, questo è il momento perfetto per approfittare delle gift card scontate disponibili per un periodo limitato. Le promozioni sono valide esclusivamente selezionando l’Italia come paese di fatturazione e accedendo al proprio account CDKeys, ma i vantaggi sono davvero notevoli.

Vedi offerte su CDKeys

Gift card PSN e Nintendo in sconto, ecco perché approfittarne

Tra le offerte più interessanti troviamo la PSN gift card da 20€ al prezzo speciale di 16,43€ grazie al codice sconto TOPUP2. Se cercate un credito maggiore, la PSN da 50€ è in vendita a 43,99€ con il codice SCONTI50, mentre la versione da 60€ scende a 51,99€ con il codice TOPUP60. Sono disponibili anche tagli intermedi come la PSN card da 35€ a 30,49€ (TOPUP35), da 40€ a 34,49€ (TOPUP40) e da 25€ a 21,99€ (TOPUP25). Per chi desidera fare una ricarica consistente, la PSN card da 120€ è acquistabile a 104,99€ con il codice TOPUP120.

Ma non è tutto: anche gli utenti Nintendo possono approfittare di sconti esclusivi. L’abbonamento Nintendo Switch Online 12 mesi è disponibile a soli 14,39€ con il codice GET12, mentre la versione family da 12 mesi scende a 25,99€ usando il codice FAM12. Per un’esperienza completa con contenuti aggiuntivi, la versione family con Expansion Pack è proposta a 52,99€ (FAMEX12), e la variante singola con Expansion Pack costa 29,59€ (EXP12).

Infine, per i fan di Grand Theft Auto V su Xbox, la Whale Shark Cash Card da 4.250.000 GTA$ è disponibile a 28,99€ con il codice WHALE42.

Tutte le gift card digitali sono consegnate immediatamente via email e pronte per l’uso. Non lasciatevi sfuggire queste offerte esclusive su CDKeys, ideali per arricchire il vostro account PSN o Nintendo risparmiando in modo intelligente. Vi ricordiamo che i codici sconto non sono cumulabili con i CDKoins e sono validi solo per un periodo limitato.

