Se siete alla ricerca del modo migliore per iniziare la nuova generazione di console targata Sony, questa offerta su Amazon merita la vostra attenzione. Infatti, il bundle PS5 Slim Digital + Call of Duty Black Ops 6 è finalmente tornato disponibile a 499€, dopo essere andato esaurito in pochissimo tempo. Una proposta particolarmente interessante, considerando il valore complessivo del pacchetto e la presenza dello sparatutto firmato Activision.

Bundle PS5 Slim Digital + Call Of Duty Black Ops 6, chi dovrebbe acquistarlo?

PS5 Slim Digital Edition offre tutte le funzionalità della console originale in un formato più compatto ed elegante, pensato per chi preferisce scaricare i giochi in digitale. Sotto la scocca troviamo sempre la stessa potenza della PS5 standard, con supporto per ray tracing, tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD ultraveloce e il controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi, capace di rivoluzionare il modo di giocare.

A rendere questo bundle ancora più appetibile è Call of Duty Black Ops 6. Il nuovo capitolo introduce una campagna single player ambientata negli anni '90, una modalità zombie completamente rinnovata e un comparto multiplayer che promette di ridefinire l'esperienza competitiva online.

Con un prezzo fissato a 499€, si tratta di un'opportunità estremamente vantaggiosa, soprattutto considerando che la sola console viene venduta, nella maggior parte dei casi, a cifre simili. In più, data la forte domanda, le scorte potrebbero nuovamente terminare rapidamente. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa di Call Of Duty Black Ops 6 per ulteriori informazioni inerenti al titolo.

