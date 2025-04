Pronti a combattere? Tekken 8 per PS5 oggi a soli 40€!

Tekken 8 per PS5 è ora disponibile su Amazon al prezzo di 39,90€ invece di 49,99€, con uno sconto del 20%! Questo nuovo capitolo della leggendaria saga continua l'epica rivalità tra Jin Kazama e suo padre Kazuya Mishima con grafica next-gen mozzafiato. Con 32 combattenti, il nuovo sistema "Heat" e la modalità Arcade Quest, Tekken 8 vi catturerà con un gameplay aggressivo e possibilità di personalizzazione senza precedenti.

Tekken 8 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 è l'acquisto ideale per gli appassionati di picchiaduro che desiderano immergersi in un'esperienza di combattimento all'avanguardia. Con 32 combattenti ridisegnati con grafica next-gen e un gameplay aggressivo completamente rinnovato, questo capitolo soddisferà sia i veterani della serie che i nuovi giocatori. La continuazione della drammatica saga tra le famiglie Mishima e Kazama vi catturerà con una narrazione profonda, mentre la varietà di modalità, inclusa la nuova Arcade Quest, garantirà ore di intrattenimento anche per chi preferisce giocare in solitaria.

Gli amanti della personalizzazione troveranno in Tekken 8 un paradiso di opzioni, potendo modificare personaggi, avatar, elementi dell'interfaccia e persino la colonna sonora. Con il prezzo scontato di oggi, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un'esperienza di gioco completa sulla propria PS5. Se siete alla ricerca di un titolo che combina azione adrenalinica, una trama coinvolgente e un comparto tecnico all'avanguardia, questo capitolo della leggendaria serie Tekken è esattamente ciò di cui avete bisogno.

