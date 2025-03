Pre-order aperti su questo STUPENDO set Mario Kart LEGO!

Il fantastico set Mario Kart LEGO è ora disponibile per il preordine sul sito LEGO a 169,99€. Questo modello da collezione di 1.972 pezzi vi permetterà di costruire l'iconico personaggio Nintendo con testa e braccia snodabili, seduto nel suo leggendario kart. Il supporto speciale consente di esporre il modello in posizioni dinamiche, come in piena derapata durante una gara. Il set sarà disponibile entro il giorno 15 maggio.

Mario Kart LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di Super Mario e dei videogiochi Nintendo, questo set Mario Kart LEGO vi catturerà completamente. Il modello da costruire e esporre è perfetto per i collezionisti che desiderano celebrare una delle serie di giochi più iconiche di sempre con un pezzo da esposizione dettagliato e dinamico. Con i suoi 1.972 pezzi, offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e rilassante, ideale per chi cerca un'attività creativa per staccarsi dalla routine quotidiana e riaccendere la nostalgia per le corse di Mario Kart.

Questo set LEGO soddisfa l'esigenza di avere un oggetto da collezione di qualità che può essere esposto con orgoglio in casa o in ufficio. Grazie al supporto speciale, potrete posizionare il kart in diverse angolazioni dinamiche, simulando derapate o corse a tutta velocità, proprio come nel videogioco. Con la testa e le braccia snodabili di Mario, avrete la possibilità di personalizzare ulteriormente la vostra esposizione. È il regalo perfetto per adulti che amano i videogiochi Nintendo e cercano un modo per esprimere questa passione attraverso un elemento decorativo sofisticato ed elegante. Una volta completato, il set misura 22 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza.

Prenotando oggi il Mario Kart LEGO a 169,99€, vi assicurerete un pezzo da collezione che sarà disponibile dal 15 maggio. Questo set rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Nintendo e per chi cerca un'esperienza di costruzione appagante e creativa. Un oggetto che unisce nostalgia videoludica e l'intramontabile divertimento LEGO, perfetto come regalo speciale o come aggiunta alla vostra collezione personale.

