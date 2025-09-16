Chi sta giocando a Hollow Knight: Silksong sa bene quanto il nuovo titolo di Team Cherry sia molto più impegnativo del predecessore.

Dalle sezioni di platforming basate sui rimbalzi diagonali alle boss fight spietate che fanno impallidire persino il famigerato Lost Kin, il gioco non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi decide di non cimentarsi nella modalità Steel Soul.

Il risultato? Una community intera alla ricerca di ogni possibile aiuto per sopravvivere a Nosk, Weaver e agli altri orrori del regno di Pharloom.

Uno degli aspetti più punitivi di Silksong riguarda la gestione della salute. I nemici comuni e i boss infliggono danni ben più pesanti rispetto al primo Hollow Knight, e spesso bastano pochi colpi per vedere comparire la temuta schermata di morte.

Eppure, nelle ultime ore i fan hanno scoperto un trucco in grado di ribaltare le carte in tavola: sfruttando al massimo uno degli strumenti più curiosi del gioco, è possibile ottenere una rigenerazione continua di salute che rende Hornet quasi invincibile.

Il segreto riguarda il Plasmium Phial, uno strumento ottenibile completando la missione secondaria "Alchemist's Assistant" per l’NPC Zylotol nelle Wormways.

Questo oggetto permette di accumulare Lifeblood Hearts, ossia cuori bonus che scompaiono solo quando si subisce danno o si riposa a un Bench. In apparenza il numero massimo di cuori è limitato, ma lo YouTuber WikiWitIT ha scoperto che c’è un modo per superare questo cap.

Equipaggiando il Architect's Crest, che consente di ricaricare gli strumenti senza passare da un Bench, si può continuare ad accumulare Lifeblood Hearts all’infinito.

A un certo punto, la salute base di Hornet viene di fatto sostituita dai cuori bonus, che iniziano a rigenerarsi passivamente col tempo. Il risultato è una Hornet praticamente immortale, capace di resistere a intere boss fight senza rischiare il game over.

Non è ancora chiaro se questo effetto sia intenzionale o se si tratti di un exploit destinato a essere corretto in una futura patch, ma per i giocatori che stanno trovando Silksong troppo difficile, questa potrebbe essere la soluzione perfetta per sopravvivere alle sfide più feroci.