Sony ha da poco rivelato i nuovi giochi del PlayStation Plus Game Catalog per il mese di settembre, e la notizia più importante è che sono disponibili da oggi per tutti gli abbonati ai tier Extra e Premium.
La line-up di questo mese è tra le più ricche e varie di sempre, con titoli che spaziano dal wrestling alla strategia a turni, dal survival horror alla fantascienza filosofica.
La grande star di settembre è WWE 2K25 (PS4, PS5), che introduce la nuova modalità The Bloodline’s Dynasty ospitata da Paul Heyman. Qui i giocatori possono rivivere i momenti più iconici della storica dinastia della famiglia Anoa’i, creare dream match tra le Superstar WWE e riscoprire feature tanto attese come il chain wrestling e le regole Bloodline. Per la prima volta nella serie arriva anche il wrestling intergender e una modalità MyRISE unificata, con una storia in cui le Superstar invadono NXT per tentare di conquistare il controllo della WWE.
Per gli amanti dei JRPG, da oggi è giocabile Persona 5 Tactica (PS4, PS5), spin-off strategico della celebre serie Atlus. I Phantom Thieves finiscono in un regno distopico governato da un regime militare e dovranno allearsi con la misteriosa Erina per portare avanti una rivoluzione emotiva. Il gameplay è basato su battaglie tattiche a turni e introduce nuovi personaggi e nemici.
Chi preferisce un’esperienza di sopravvivenza potrà lanciarsi su Green Hell (PS4, PS5), che vi porta nel cuore della giungla amazzonica. Qui dovrete cacciare, costruire rifugi, curare le ferite e persino mantenere la salute mentale per restare in vita. L’avventura è giocabile in solitaria o in co-op fino a 4 giocatori.
Non manca il tocco action-RPG con Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5), ambientato nel Giappone dell’epoca Edo. Nei panni del giovane Miyamoto Iori vi ritroverete al centro di una nuova Guerra del Santo Graal, tra maestri e servitori che combattono per il potere assoluto.
La selezione si completa con Crow Country, survival horror in stile rétro ambientato in un parco divertimenti abbandonato, The Invincible, avventura narrativa sci-fi con ben undici finali possibili, e Conscript, survival horror che porta il giocatore nelle trincee della Prima Guerra Mondiale.
Gli abbonati al livello Premium possono anche riscoprire Legacy of Kain: Defiance (PS4, PS5), l’iconico action-adventure dei primi anni 2000, ora emulato sulle console moderne. Potrete alternare il controllo di Kain e Raziel in un’avventura gotica ricca di enigmi e combattimenti, ideale per i nostalgici.
In sintesi, quello di settembre è uno dei mesi più forti di sempre per il PlayStation Plus, e il bello è che potete scaricare tutti questi giochi da subito. Quale proverete per primo?