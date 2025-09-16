Avatar di RomanSucks 9
0
WWE 2K25 è vergognoso. Un gioco pieno zeppo di microtransazioni, manco fosse un free to play. L'idea geniale delle "persona card" è una roba da denuncia. Non lo dico tanto per dire, ma 2K meriterebbe una class action, mentre noi consumatori avremmo bisogno di qualcuno che ci tuteli da publisher che agiscono come truffatori.
