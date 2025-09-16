Il mondo dei videogiochi sta cambiando, e i numeri lo dimostrano. Sony ha pubblicato il suo ultimo report finanziario, rivelando un dato che conferma un trend ormai inarrestabile: i giochi su disco rappresentano ormai solo il 3% dei ricavi di PlayStation.

Una percentuale che, se rapportata ai 31,5 miliardi di dollari generati nel corso dell’ultimo anno fiscale, equivale comunque a quasi un miliardo di dollari – ma che segna il minimo storico per la divisione videogiochi di Sony.

Per avere un’idea della portata del crollo, basta guardare indietro: prima del lancio di PS5 nel 2020, le vendite fisiche rappresentavano il 6% del fatturato, per poi calare al 5% l’anno successivo, rimanere stabili per qualche tempo e scendere al 4% nel 2024.

Ora siamo a metà di quel dato iniziale, un segnale inequivocabile di come il pubblico stia migrando verso l’acquisto digitale. Anche il calo di giochi first-party nel 2024, che i fan storicamente preferiscono possedere in versione fisica, ha probabilmente contribuito a questa riduzione.

Il dato è interessante soprattutto perché arriva mentre continuano le indiscrezioni su PS6. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, la prossima generazione di console manterrà il lettore ottico come accessorio opzionale, non più integrato di default. In altre parole, l’idea di una console totalmente digitale, dove il disco diventa un lusso per pochi nostalgici, sta diventando sempre più concreta.

Il fenomeno non riguarda solo Sony: Xbox ha già iniziato a lanciare diversi titoli senza edizione fisica, mentre Nintendo con Switch 2 ha introdotto le controverse game key card, che di fatto sono codici di download in una scatola.

In questo contesto, il ciclo vitale di PS5 potrebbe davvero rappresentare l’ultimo respiro per i giochi su disco, trasformando per sempre il modo in cui collezioniamo e conserviamo le nostre librerie.

La domanda che resta aperta è se i giocatori siano pronti a dire addio alla copia fisica, con tutto ciò che essa rappresenta: rivendibilità, collezionismo, e la certezza di poter giocare anche senza connessione. Ma per ora il mercato sembra aver già deciso.