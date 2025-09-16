Avatar di Tyrael87 9
Questa gen probabilmente prenderò solo tre giochi fisici. Purtroppo va così.
Il formato digitale è una pura follia, solo il fisico mantiene il valore del prodotto acquistato, il digitale è solo una rovina per il settore.
abbasso digitale viva il retaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
la prossima generazione di console manterrà il lettore ottico come accessorio opzionale, che vuol dire, ma non dovevano farne tre di ps6 una portatile, una con lettore integrato e laltra digitale con lettore acquistabile a parte?
In bel futuro di mer*a ci aspetta
senza lettore è futuro di mer*a e mer*a di futuro
