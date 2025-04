Porta la tua simulazione a un altro livello: il volante Logitech G PRO è oggi in SUPER OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un volante da corsa di livello professionale per portare la vostra esperienza di simulazione a nuovi livelli, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Logitech G PRO Racing Wheel è ora disponibile a soli 801,17€, con un notevole ribasso rispetto al precedente prezzo di 890,19€. Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione racing con un dispositivo all'avanguardia.

Logitech G PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante Logitech G PRO è pensato per i veri appassionati di simulazione di guida che desiderano vivere un'esperienza autentica e competitiva. Grazie alla trasmissione diretta con una forza massima di 11 nm, potrete sperimentare una risposta a bassa latenza estremamente realistica, che restituisce ogni vibrazione e imperfezione del tracciato. La tecnologia Trueforce integrata vi consente di percepire in tempo reale le condizioni della strada e le vibrazioni del motore, elevando il coinvolgimento a livelli senza precedenti.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo volante è la presenza delle leve del cambio magnetiche con sensori a effetto Hall, che simulano fedelmente la sensazione di una vera auto da corsa. La doppia frizione analogica garantisce inoltre una risposta tattile precisa, offrendo un vantaggio competitivo in fase di partenza o durante i cambi di marcia più critici. Il tutto è supportato da un display OLED integrato, che vi permette di modificare rapidamente le impostazioni più importanti, salvandole in cinque diversi profili.

Dal punto di vista pratico, il sistema di fissaggio è stato completamente ridisegnato per consentire un montaggio semplice su scrivanie o sedili da corsa, garantendo sempre una stabilità eccellente. La disposizione intuitiva dei pulsanti, studiata in collaborazione con piloti professionisti, assicura che ogni comando sia sempre a portata di mano, mantenendo la concentrazione sulla guida.

Con la compatibilità estesa a PC, Xbox Series X|S e Xbox One, il volante Logitech G PRO si conferma come una scelta imprescindibile per chi desidera il massimo realismo nelle proprie simulazioni di guida. Al prezzo attuale di 801,17€, rappresenta un investimento eccellente per chi punta a performance elevate e a un'esperienza di gioco senza compromessi. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon