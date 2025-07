L’universo di Pandora si prepara ad essere vissuto da una prospettiva completamente nuova grazie all’aggiornamento gratuito in arrivo il 5 dicembre per Avatar: Frontiers of Pandora (qui trovate la nostra recensione completa).

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato l’introduzione di due funzionalità molto attese dalla community: la visuale in terza persona e la modalità New Game+, pensate per trasformare in profondità l’esperienza di gioco. L’update nasce come risposta diretta al feedback dei giocatori, confermando la volontà degli sviluppatori di far evolvere costantemente questo mondo alieno.

La nuova visuale in terza persona rivoluzionerà il modo in cui i giocatori esploreranno l’ecosistema di Pandora. Attivabile con un semplice tasto, consentirà di apprezzare meglio la maestosità degli ambienti e di affrontare i combattimenti contro l’RDA con una percezione spaziale completamente diversa.

Per integrarla al meglio, il team ha rielaborato da zero animazioni, controlli, telecamera e comparto audio, a dimostrazione dell’impegno profuso nel perfezionare ogni dettaglio.

Omar Bouali, direttore creativo di Massive Entertainment, ha evidenziato il valore di questo aggiornamento per il team:

«Abbiamo sempre immaginato Avatar: Frontiers of Pandora come un mondo vivo, in costante evoluzione insieme ai nostri giocatori. Questo aggiornamento è una celebrazione della passione della nostra community, e siamo grati per il loro supporto.»

La modalità New Game+ offrirà invece una sfida rinnovata per chi ha già completato l'avventura principale. I giocatori potranno rivivere la storia mantenendo inventario e abilità acquisite, ma dovranno confrontarsi con nemici più temibili e sbloccare un albero delle competenze inedito, oltre a equipaggiamenti più potenti.

Questa funzionalità rappresenta un elemento fondamentale per estendere la longevità del titolo, permettendo ai veterani di Pandora di testare le proprie capacità in condizioni più impegnative.

L'aggiornamento si inserisce in un percorso di espansione post-lancio che ha già visto l'arrivo di due pacchetti narrativi aggiuntivi.

"The Sky Breaker" ha introdotto i grandi giochi Na'vi e la migrazione dei Zakru, mentre "Secrets of the Spires" ha aggiunto una regione montuosa pensata per esaltare l'esperienza di volo sui banshee, creature iconiche dell'universo creato da James Cameron.

Il titolo rimane disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PC tramite Ubisoft Store e sulla piattaforma cloud Luna di Amazon.

L'arrivo di queste nuove modalità potrebbe rappresentare il momento ideale per chi non ha ancora esplorato Pandora di tuffarsi in questa avventura, o per i veterani di tornare a volare tra le montagne con occhi completamente nuovi.