Se stai pensando di rinnovare la tua postazione da gioco o di lavoro, oggi è il momento giusto per farlo. Su Amazon trovi tre scrivanie gaming firmate ODK in offerta: design curato, materiali resistenti e funzionalità pensate per chi vuole il massimo del comfort e dell’organizzazione. Versatili, solide e facili da montare, queste scrivanie da gaming si adattano a qualsiasi ambiente, dal setup minimal alla postazione più accessoriata. Un’occasione perfetta per migliorare ergonomia e stile della tua area gaming senza spendere una fortuna.

Scrivania ODK (138x50x73.5cm)

Questa scrivania ODK è una soluzione elegante e funzionale per chi cerca spazio, ordine e comfort. Con il suo piano ampio da 138 x 50 cm e un’altezza di 73,5 cm, offre tutto lo spazio necessario per monitor, tastiera, accessori e documenti. Il design include una borsa portaoggetti laterale per libri o quaderni e un gancio dedicato alle cuffie, perfetto per tenere la postazione ordinata. La struttura in metallo garantisce stabilità, mentre la finitura nera si adatta facilmente a studio, camera da letto o postazione gaming.

Scrivania ODK angolare (120x80x88cm)

La scrivania ODK angolare è pensata per sfruttare al massimo lo spazio, unendo design intelligente e praticità. Con la sua forma a L e dimensioni di 120 x 80 x 88 cm, si adatta perfettamente agli angoli della stanza, offrendo un’ampia superficie di lavoro per monitor, tastiera e accessori. I ripiani reversibili permettono di personalizzare l’organizzazione in base alle tue esigenze, mentre il supporto rialzato per monitor aiuta a mantenere una postura corretta e a liberare spazio sul piano principale. Completa il tutto un gancio dedicato alle cuffie, ideale per chi ama l’ordine e la funzionalità.

Scrivania con tre cassetti (120x48x75,5 cm)

La scrivania ODK con 3 cassetti combina stile, funzionalità e tecnologia in un unico arredo compatto. Con le sue dimensioni di 120 x 48 x 75,5 cm, offre spazio sufficiente per computer, documenti e accessori, mantenendo un ingombro ridotto ideale per uffici e ambienti domestici. I tre cassetti garantiscono ordine e praticità, mentre le 2 prese di corrente integrate e le porte USB permettono di collegare e ricaricare dispositivi senza bisogno di adattatori o cavi extra. Il design reversibile consente di posizionare i cassetti su entrambi i lati, adattandosi alla disposizione della stanza