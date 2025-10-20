Non basta un buon tablet: punta su quello ricco di accessori e super sconti

Scegliere un tablet non significa solo cercare un buon display o un processore potente. Oggi la differenza la fanno gli accessori inclusi e le offerte vantaggiose che permettono di ottenere un modello premium a un prezzo incredibile. Il TABWEE T60 Pro è esattamente questo: un tablet di fascia media disponibile con un coupon da 50€ e ulteriori sconti al checkout, che ne abbassano il prezzo da 309,99€ a soli 197,99€. Il coupon può essere applicato direttamente su Amazon, ma se non dovesse comparire, è sufficiente usare il codice T8WFL9JI. Attenzione, l’offerta è valida solo fino al 26 ottobre.

NB: ricordatevi di attivare il coupon T8WFL9JI per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Prodotto in caricamento

TABWEE T60 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TABWEE T60 Pro dispone di un display FHD da 13,4" con refresh rate a 120 Hz e un rapporto schermo-corpo del 92,3%, che garantisce un’esperienza visiva immersiva. Con 16,7 milioni di colori, ogni immagine risulta nitida e brillante, rendendo la visione di film, serie TV e giochi estremamente coinvolgente. Ogni scorrimento e ogni transizione sono fluidi, ideali sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Sotto la scocca, il TABWEE T60 Pro monta un processore Octa-Core Unisoc T7280 e 24 GB di RAM (8+16), supportati da 256 GB di memoria interna espandibile fino a 2 TB. Grazie a queste caratteristiche, il tablet garantisce prestazioni elevate senza lag, perfetto per chi necessita di multitasking o vuole godersi i giochi su un dispositivo dal grande schermo.

La batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida 18W assicura una giornata intera di utilizzo intenso, mentre la funzione OTG permette di ricaricare anche altri dispositivi. Il design ultra sottile da 7,9 mm e il peso di 748 grammi lo rendono facilmente trasportabile, e le doppie fotocamere posteriori (16MP + 8MP) insieme agli altoparlanti stereo duali offrono foto, video e audio di alta qualità. Inoltre, la certificazione Widevine L1 e GMS permette di guardare contenuti HD e HDR su piattaforme come Netflix e Prime Video, come su un dispositivo premium.

Il TABWEE T60 Pro non è solo un tablet: è un vero kit completo. Nella confezione troverete tablet, tastiera Bluetooth, mouse, cover protettiva, penna stylus, caricabatterie e cavo, tutto pronto all’uso. Con questo bundle, potrete aumentare produttività e divertimento fin dal primo utilizzo, senza dover acquistare accessori aggiuntivi. Con un prezzo di soli 197,99€, il TABWEE T60 Pro rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca qualità, potenza e versatilità in un unico dispositivo.

Vedi offerta su Amazon