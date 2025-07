Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare Nintendo Switch 2, abbiamo una buona notizia: la console next-gen di casa Nintendo è tornata disponibile su My Nintendo Store, ma solo fino a esaurimento scorte. Si tratta di un restock particolarmente atteso, considerando la grande richiesta che ha accompagnato le precedenti ondate di vendita, con esaurimenti rapidissimi e una lunga lista di appassionati desiderosi di mettere le mani sul nuovo gioiello della grande N.

Vedi su My Nintendo Store

Nintendo Switch 2, perché acquistarla?

My Nintendo Store è l'e-commerce ufficiale di Nintendo, il punto di riferimento per acquistare tutto l'universo della casa di Kyoto in un solo luogo: console, giochi in versione fisica e digitale, Amiibo, accessori e merchandising esclusivo. La disponibilità della Nintendo Switch 2 direttamente su questo portale garantisce non solo l'autenticità del prodotto, ma anche un servizio clienti all'altezza degli standard Nintendo, con spedizioni sicure, supporto post-vendita e vantaggi esclusivi riservati agli utenti registrati.

La nuova Nintendo Switch 2 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla generazione precedente. Pur mantenendo la filosofia ibrida che ha reso celebre la prima Switch, questa nuova versione promette prestazioni migliorate, una resa grafica superiore grazie al supporto al 4K in modalità dock, e tempi di caricamento ottimizzati grazie all'introduzione di un nuovo processore custom sviluppato in collaborazione con NVIDIA. Anche l'autonomia e il comfort durante il gioco in modalità portatile sono stati ulteriormente raffinati, con uno schermo OLED più ampio e una batteria a lunga durata, rendendola una scelta ideale sia per chi gioca in mobilità che per chi preferisce una configurazione domestica.

Tra le novità più apprezzate della Nintendo Switch 2 troviamo anche un nuovo sistema di feedback aptico nei controller, una maggiore capienza di memoria interna e un'interfaccia utente ridisegnata per offrire un'esperienza ancora più intuitiva e veloce. La console è inoltre compatibile con un'ampia gamma di titoli, inclusi i giochi della prima Switch, offrendo quindi una libreria ricchissima sin dal primo giorno.

Considerando l'elevata domanda e la disponibilità limitata, vi consigliamo di procedere quanto prima se desiderate assicurarvi la vostra unità. Ogni restock tende a durare pochissimo, e questa nuova occasione potrebbe essere tra le ultime prima della prossima ondata.

Visitate subito My Nintendo Store per accedere all'offerta e scoprire anche tutti gli accessori ufficiali compatibili con la nuova Nintendo Switch 2, come dock aggiuntivi, Joy-Con personalizzati, cover protettive e custodie da viaggio.

Vedi su My Nintendo Store