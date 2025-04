Nintendo Switch 2, preparati al lancio con queste microSD!

Se siete tra coloro che sono riusciti ad accaparrarsi la Nintendo Switch 2 al lancio, c'è un dettaglio tecnico che non potete trascurare: la gestione della memoria interna ed esterna. La nuova console di casa Nintendo introduce un importante cambiamento nella compatibilità con le schede microSD, rendendo obsoleti molti dei modelli utilizzati sulla generazione precedente. A differenza della prima Switch, infatti, il nuovo modello richiede uno standard superiore per assicurare performance adeguate durante l'uso quotidiano, specialmente con giochi digitali e contenuti scaricabili.

Nintendo ha ufficializzato sul proprio portale che le tradizionali microSD usate fino ad oggi non saranno in grado di supportare pienamente le funzionalità della Switch 2. Sarà possibile utilizzarle esclusivamente per attività minori, come la conservazione di immagini e video catturati. Per installare giochi, aggiornamenti e DLC, dovrete quindi dotarvi di una microSD Express, lo standard più recente progettato per garantire una maggiore velocità nella lettura e scrittura dei dati, requisito fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova console.

Chi desidera godere di un'esperienza di gioco fluida e senza rallentamenti, dovrà necessariamente orientarsi verso microSD Express certificate. Queste nuove schede si distinguono per prestazioni nettamente superiori e sono pensate per supportare applicazioni pesanti e caricamenti rapidi. Disponibili in tagli che vanno da 128GB fino a 1TB, marchi come SanDisk e Lexar hanno già iniziato a distribuire modelli compatibili, con prezzi che partono da circa 45€ per i tagli base.

MicroSD compatibili con Nintendo Switch 2